不捨被抹黑！國會改革法案三讀通過 柯文哲喊：黃國昌辛苦了
立法院會今（28）日三讀通過國會改革相關法案，民眾黨主席柯文哲表示，民進黨說沒有討論就沒有民主，然而真相是相關討論已經長達30年，歷經兩次司法及法制委員會、三場公聽會，然後再進入黨團協商，只因為改革不是由民進黨主導，所以他們現在才急於否定。柯文哲也對於修法過程中民眾黨立院黨團總召黃國昌被抹黑感到不捨，對黃國昌說「辛苦了」。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲透過臉書表示，「痛苦會過去，美麗會留下，改革會成功，我們繼續為台灣民主深化努力。」柯文哲表示，選舉結束時，以為三黨不過半的新局會讓執政黨學會謙卑，沒想到，民進黨仍然沉溺於一黨獨大的傲慢，為了鞏固基本支持者，他們關上大門、拒絕傾聽，用造謠扭曲、抹黑抹紅，只要是不贊成他們意見的，都打成中共同路人。
柯文哲表示，接下來，立院將進行新任閣揆總質詢，台灣民眾黨不會像民進黨一樣採取無理的杯葛對抗，將就事論事，就台灣重大民生經濟問題為人民發聲，督促政府提升行政效率。
另外，柯文哲也對黃國昌委員說「辛苦了」，他強調黃國昌10年來努力推動法案，甚至他是當年替民進黨寫法案的人，他的理念沒有變，卻要遭受抹黑，立院外面寫「黃國昌已死」、「尋找黃國昌」，但黃國昌仍不以為意，能堅持到最後一刻，真的辛苦了。