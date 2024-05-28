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《慶餘年2》劇情再掀高潮！佟夢實涉嫌謀殺多人　與張若昀撇關係

▲在陸劇《慶餘年2》中，佟夢實（左）終於出現在張若昀（右）身邊，但卻成為連環殺人案的首要嫌疑人，疑似故意想與張若昀撇清關係。（圖／翻攝自小紅書）
▲在陸劇《慶餘年2》中，佟夢實（左）終於出現在張若昀（右）身邊，但卻成為連環殺人案的首要嫌疑人，疑似故意想與張若昀撇清關係。（圖／翻攝自小紅書）

記者施以慧／綜合報導

受封「2024劇王」的年度最強古裝傳奇劇《慶餘年第2季》暌違5年再度回歸，不僅在騰訊、豆瓣穩坐話題熱度冠軍，自Disney+ 獨家開播以來，也讓粉絲固定每日馬拉松式的等待更新。在最新劇情中，也終於看見五竹（佟夢實飾）出現在范閒（張若昀飾）身邊，然而，尚未正式現身的他一回來竟成為一樁連環殺人案的首要嫌疑人，究竟是否真為五竹所為，是失憶殺人、又或是故意想與范閑撇清關係，一切真相有待查證。

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回顧上集劇情，范閒在回歸鑒查院之後首先先是推翻賄賂陋習整頓職場，被慶帝（陳道明飾）指派主持「春闈」科舉，糾舉所有關說、作弊等舞弊事件，在最新故事中，女主角林婉兒（李沁飾）的父親林若甫宰相竟成為官場鬥爭的犧牲者，因而告老還鄉、向兒女告別，林若甫向兒子告白「這世上，沒有人應該對你好，爹例外。」更讓所有粉絲直呼「超催淚」、「目前最愛橋段。」

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▲《慶餘年第二季》林若甫向兒女告白「這世上，沒有人應該對你好，爹例外。」感動眾人。（圖／Disney+）
根據農民曆，今（28）日（甲辰年四月廿一）正是一個「宜嫁娶」的好日子，而粉絲們期待已久的「飯碗CP」范閒、林婉兒也在今日終於迎來大囍之日啦！連慶帝都要求兩人要在今日完婚，為了這天一路上他們可說是經歷了種種挑戰，在慶帝的要求下一切準備必須在3日內完成。

而為了讓生命中最重要的這天是最美麗帥氣的，不僅要從早試裝至深夜找出最匹配的裝束外，林婉兒的母親「長公主」（李小冉 飾）更不顧一切抗旨前往京都，只為在女兒出嫁前，親自為她上妝，母女倆情深不捨的畫面更被封為「慶國最美的兩人」！此外，農民曆更提到今日「不宜開舖經商」，看來對總是在動賺錢歪腦筋的弟弟范思轍（郭麒麟 飾）應該不是個太幸運的日子。

▲（圖／翻攝自小紅書）
▲《慶餘年2》中的「飯碗CP」范閒（左）與林婉兒歷經種種挑戰，終於在今（28）日迎來大囍之日。（圖／翻攝自小紅書）
另外范閒回歸慶國之後，除了要提防野心勃勃的二皇子、長公主之外，在背後操控一切的慶帝雖為主君，卻不能完全相信，慶帝為了磨練范閒，更不惜以廷杖擊斃賴名成御史，為的就是要讓范閒成為孤臣，讓他與都察院勢不兩立。范閒還被指派主持慶國國內最重要的科舉考試「春闈」，沒想到太子、二皇子都意圖安插自己門生，想讓其金榜題名，范閒為了要做一場「最公平的春闈」，不僅要杜絕任何關說，突破眾多作弊手段，更找來「天下第一擋箭牌」慶帝保護，利用慶帝讓所有在高位者不敢輕舉妄動。

值得一提的是，在才華洋溢的關鍵4門生「范門四子」中，楊萬里、史闡立、侯季常、和成佳林皆在春闈獲得好成績，史闡立雖然落榜但仍被范閒重用，而其他金榜題名的門生當中，始終沒有露面的成佳林則成了討論話題，《慶餘年》官方微博表示，所有正在為了考試苦讀的年輕學子都是成佳林，期望所有考生都能考取好成績。

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