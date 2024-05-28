《慶餘年2》劇情再掀高潮！佟夢實涉嫌謀殺多人　與張若昀撇關係

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根據農民曆，今（28）日（甲辰年四月廿一）正是一個「宜嫁娶」的好日子，而粉絲們期待已久的「飯碗CP」范閒、林婉兒也在今日終於迎來大囍之日啦！連慶帝都要求兩人要在今日完婚，為了這天一路上他們可說是經歷了種種挑戰，在慶帝的要求下一切準備必須在3日內完成。
而為了讓生命中最重要的這天是最美麗帥氣的，不僅要從早試裝至深夜找出最匹配的裝束外，林婉兒的母親「長公主」（李小冉 飾）更不顧一切抗旨前往京都，只為在女兒出嫁前，親自為她上妝，母女倆情深不捨的畫面更被封為「慶國最美的兩人」！此外，農民曆更提到今日「不宜開舖經商」，看來對總是在動賺錢歪腦筋的弟弟范思轍（郭麒麟 飾）應該不是個太幸運的日子。
另外范閒回歸慶國之後，除了要提防野心勃勃的二皇子、長公主之外，在背後操控一切的慶帝雖為主君，卻不能完全相信，慶帝為了磨練范閒，更不惜以廷杖擊斃賴名成御史，為的就是要讓范閒成為孤臣，讓他與都察院勢不兩立。范閒還被指派主持慶國國內最重要的科舉考試「春闈」，沒想到太子、二皇子都意圖安插自己門生，想讓其金榜題名，范閒為了要做一場「最公平的春闈」，不僅要杜絕任何關說，突破眾多作弊手段，更找來「天下第一擋箭牌」慶帝保護，利用慶帝讓所有在高位者不敢輕舉妄動。
值得一提的是，在才華洋溢的關鍵4門生「范門四子」中，楊萬里、史闡立、侯季常、和成佳林皆在春闈獲得好成績，史闡立雖然落榜但仍被范閒重用，而其他金榜題名的門生當中，始終沒有露面的成佳林則成了討論話題，《慶餘年》官方微博表示，所有正在為了考試苦讀的年輕學子都是成佳林，期望所有考生都能考取好成績。