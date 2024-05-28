「BOOM！怪物星人」音樂節街頭演唱會！6/23登陸漢神巨蛋
女子音樂團體「BOOM！怪物星人」近日獲頒流行音樂獎的「校園人氣組合」，頒獎典禮現場表演一連串熱門組曲，嗨翻全場；隔日挾帶著獲獎氣勢及高人氣的溫妮 WINNI 、小V 郁采真、魏嘉瑩 Arrow、琳誼 Ring又現身西門町，舉辦怪物星人音樂節街頭演唱會，演出大獲好評，宣布加碼舉辦，6月23日將在高雄漢神巨蛋和南部的粉絲見面同樂。
記者陳美嘉／綜合報導
剛拿下hito校園人氣組合的「BOOM！怪物星人」人氣強強滾，日前現身西門町屈臣氏廣場，上千歌迷一起大跳《我的婆婆怎麼那麼可愛 2》主題曲「拍謝啦」中的機車舞外，4人還帶來「Sha La La 蝦拉拉」、「Insta Girl 讓自己成為自己」的精彩歌舞。最後更帶來全新未上線單曲「我不可一世的輕狂」，能夠搶先聽到的台下粉絲嗨翻，掀起全場高潮。
此外，演唱會還邀請到同門師弟Ray黃霆睿到場擔任特別嘉賓，演唱「笑著笑著就哭了」，更與琳誼首度合唱未發表單曲〈我用了多少的十年才明白〉，讓歌迷直呼超期待首播。演唱會後，怪物星人也與現場歌迷一一擊掌互動，歌迷給她們的加油打氣，四人感到相當窩心，更有了努力下去的動力。
「BOOM！怪物星人」音樂節街頭演唱會從台中起跑，一路到高雄、香港再唱回台北，因為演出大獲好評，決定再加開場次，不只台北的粉絲有福，中南部的歌迷也可以不用跑那麼遠。加碼場次曝光，6/8新店裕隆城、6/23高雄漢神巨蛋、7/7板橋大遠百、7/21 台南MITSUI OUTLET PARK 、8/10台中大遠百、8/25台北信義香堤。相關資訊請搜尋「BOOM！怪物星人」IG、YT。