阿Ken脫口喊「焦焦」！Lulu一聽臉色大變：慎選主持人
皮克斯動畫電影《腦筋急轉彎2》今（28）日舉行記者會，黃路梓茵（Lulu）擔任全新情緒角角色「阿焦」中文配音，聽到主持人阿Ken口誤喊「焦焦」（諧音：佼佼），現場突然瀰漫出奇妙的氛圍，令Lulu尷尬直呼：「所以要慎選主持人！」阿Ken則說：「要慎選配音的人吧！妳事情那麼多！」
記者黃雅琪／台北報導
身為電影《腦筋急轉彎》的資深粉絲，Lulu光是第一集就看了至少5次以上，坦言每次看到感人的地方還是會忍不住落淚，她表示當初收到迪士尼的邀約，接下《腦筋急轉彎2》「阿焦」的中文配音時，彷彿像是得獎一樣興奮，立刻打電話跟媽媽報喜訊。
Lulu不改搞笑個性，在記者會現場興奮演繹樂樂、憂憂等情緒角色，模仿坐在按摩椅上的「抖動感」笑翻全場；提到與角色「阿焦」有沒有同樣「焦慮」情緒的時候，Lulu點名一旁的主持人阿Ken說：「就是拿到腳本，看見主持人是Ken哥！」即將於6月主持金曲獎，她坦言2023年經歷過金馬獎頒獎典禮之後，現在已經沒那麼緊張了。
Lulu在演藝圈的師父黃子佼，也曾替皮克斯動畫配音過，這次接下「阿焦」中文配音，被問到有沒有向對方請教一下，Lulu則將話題帶回到曾替《花木蘭》木須龍配音的吳宗憲身上，更直呼身邊也有其他厲害的前輩，包括曾替《冰雪奇緣》雪寶配音的阿Ken，阿Ken也跳出來打圓場：「是要問我嗎？」兩人你一言我一語化解尷尬。