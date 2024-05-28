星享道食在饗樂666 生日有「6」享四人同行一人免費
時序進入夏季，星享道國際自助餐換菜單，六月起推出的「食在饗樂666」美食節，要在這個夏天，以美食引領消費者踏上台灣好味之旅，享用台灣各地風味佳餚，如台南魚皮湯，連台灣冷滷味都上桌，還有當季小農食材搭配獨特醬料美味，不必東奔西走，就能一次滿足。此外，凡是生日數字中有6者，還可享有四人同行一人免費優惠！
記者金武鳯/台中報導
在這次的美食節中，消費者可以品嚐到從都市到鄉村、從北到南的在地食材搭配獨門醬料的台灣百味，無論是熟悉的台中之光東泉辣椒醬，還是高雄橋頭鵝油亦或是孩童喜愛的海苔醬拌飯，在「食在饗樂666」都可以大飽口福。在風味獨特醬料搭配小農食材的傳統家常口味，或是創新美食佳餚，感受滿滿台灣飲食文化的豐富樣貌。
星享道列舉美食節中多款美食佳餚，是非吃不可。首先，台灣當紅酸菜水煮魚是以新鮮魚片搭配酸菜，湯汁酸辣適中，魚肉鮮嫩，令人垂涎欲滴。其次，知名的台南現沖牛肉湯，選用台灣新鮮牛肉，以秘製湯底，燙熟的牛肉片柔嫩多汁，風味絕佳。
還有台式紅燒牛肉麵，經過長時間燉煮，湯汁香濃，麵條筋道，每一口都是台灣傳統風味。在這裡也吃得到台南知名小吃魚皮湯，新鮮的虱目魚皮，湯頭清甜，魚皮滑嫩有嚼勁，是營養又美味的傳統湯品。讓人意外的是，在百匯吧上竟然看到台灣冷滷味，經過繁複工序，保留食材鮮美和醬汁香氣，是無法忘懷的經典味道。
至於超人氣的刺身盛合選用新鮮深海魚，經過精心處理，保留魚肉最純粹的鮮甜，帶給您海洋的清新美味。海鮮吧的極鮮生白蝦、醬漬鳳螺、冰鮮淡菜、鮮脆小花枝、的來自台灣各大海港的高品質海鮮，鮮甜美味。冷檯的加州卷、海鮮丼，使用來自台南的壽司米，融合創意與傳統壽司手藝，每一口都充滿驚喜與滿足。
自助餐的經典菜色爐烤美國板建，碳烤台灣在地蔬菜不一樣的頂級美式風味、香煎戰斧豬排、現煎大蝦，結合台灣新鮮食材和西式烹調手法，呈現出異國風情的經典美味。甜品也復刻台灣懷舊風味，招牌綠豆湯及古早味豆花，甜而不膩，是完美的餐後享受。