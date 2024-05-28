國昌崐萁組CP！網瘋傳「諷刺BL漫」作家現身：嘲諷兩人的深厚感情
青島行動今（28）日持續走上街頭，民眾紛紛拿出自製標語抗議，其中不少有創意的抗議牌。但最吸睛的還是網路上瘋傳的「黃國昌、傅崐萁BL」嘲諷漫畫，今天晚間李姓夫妻檔作家也來到現場，受《NOWnews今日新聞》採訪表示，想表達出黃、傅兩人的感情深厚，才畫出此諷刺漫畫。
記者莊蕙如／台北報導
作家李太太表示，第一幅為傅崑萁和韓國瑜的漫畫。她說，大家可以發現這個傅崑萁其實長得有點像習近平，因為傅崑萁與息近平骨相相似，而且都是幾乎看不到眉毛的臉，她自己也很努力不要把兩人畫太像。
而第二幅則是黃國昌與傅崑萁的BL漫畫。作家表示，517傅崑萁疼惜的摸了黃國昌的頭，因此產生了她這部作品的構思，希望傳達出最後兩人相擁非常幸福的深厚感情。
漫畫中的傅崐萁對白寫下，「我的北極星別害怕。」北極星一詞則是出自諷刺黃國昌的「蔥師表」當中「正義的北極星」一詞。李太太表示，國民黨如今沒有黃國昌的話，也沒辦法寫出這個胡搞法案，黃國昌就像領導他們的北極星一樣。諷刺技能點滿。
最後李太太也說，平台上很多人在創作類似BL漫畫，雖然覺得很噁心，但還是想要用比較詼諧的方式表達訴求，會用BL的形式，也是因為中國是會打壓同志的，想通過這種方式雙重諷刺。