新竹「晴空匯」火警2勇消殉職！6月5日舉辦聯合公祭
新竹市26日深夜22時55分於東區「晴空匯」住宅大樓發生火警，造成2名消防員因氣瓶氧氣耗盡而殉職。新竹市府今（28）日表示，將追晉2位殉職同仁為分隊長，並向中央申請褒揚令，另協助殉職同仁入祀苗栗與高雄忠烈祠。市府也將於6月5日在新竹市生命紀念園區為2位勇消舉辦聯合公祭。
記者呂炯昌／台北報導
新竹市長高虹安指出，市府全力協助家屬處理後事、撫卹事宜，目前已向銓敘部申請「因公撫卹」，以及向消防署申請「警察人員因公傷亡慰問金發給辦法」慰問金，金額將由主管機關銓敘部及消防署核定，市府會從優撫卹，協助遺屬申請核給法令規定的最高額度；市府也將針對消防搶救過程，以及竹市內各社區大樓的消防安全進行加強檢討與改進，杜絕未來再發生憾事。
高虹安指出，已立即電請行政院人事行政總處，請總處協助陳轉行政院請頒「楷模獎章」、向總統府請頒「褒揚令」。消防局規劃依「消防人員殉職追晉職務要點」，追晉殉職同仁為分隊長，並報由消防署製作「追晉令」，對2位英勇同仁致上最高敬意。
新竹市府表示，也將於6月5日在新竹市生命紀念園區（景行廳）為2位勇消舉辦聯合公祭，感謝他們對救災救護的貢獻，並讓大家送同仁最後一程。