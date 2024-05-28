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獨家／葛斯齊再爆超噁男星新線索！裝醉親女人腳趾　身分呼之欲出

▲葛斯齊再丟出「比黃子佼骯髒的男星」身分線索，還痛批他曾經裝醉親女人腳趾，行徑相當惡劣。（圖／記者葉政勳攝）
▲葛斯齊再丟出「比黃子佼骯髒的男星」身分線索，還痛批他曾經裝醉親女人腳趾，行徑相當惡劣。（圖／記者葉政勳攝）

記者楊穎軒／台北報導

「亞洲跟拍一哥」、資深娛樂狗仔葛斯齊4月開直播爆料，一名男星比黃子佼「可惡到一個極點，天地不容」，然而，被害人至今不願報警，讓他沒辦法公布姓名，不過承諾2026年如果那位男藝人還沒有翻車，他會出來踢爆。《NOWnews今日新聞》追問葛斯齊男星身分，不僅得知他曾經在公眾場合裝醉親吻女性腳趾，葛斯齊也鬆口新線索，包括女友是藝人、後台很硬、不算助理主持人。

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葛斯齊表示，該男星其貌不揚，看起來很無害，但他就是利用這點騙取外界同情，藉此成為自己的保護色，再對獵物下手，手段很高明，且走紅後名利雙收，更是罹患大頭症、目中無人。葛斯齊說，某次和男星同場，對方居然假裝喝到爛醉，把身邊女性的腳趾抓過來親吻，還起生理反應，「現場5個人，他就是這樣大膽，我是狗仔他都敢了，他什麼不敢？這個人不是渣，是噁心！」

▲黃子佼宣導反偷拍影片外流。（圖／黃子佼臉書）
▲葛斯齊上個月爆料，還有比黃子佼更令人髮指的男星至今安然無恙。（圖／黃子佼臉書）
前陣子演藝圈颳起MeToo風暴，葛斯齊說，該男星相當緊張，害怕自己會被爆料，只好在YouTube影片中公開演戲，博取大家同情，而這半年兩人在路上遇過兩次，男星看到他閃得很遠，而且表情不自在、不敢談笑，「他知道我在講他，好幾次在我面前欺負女孩，我很早看不下去，在圈內也不是祕密了！」

葛斯齊透露幾條新線索，指出該男星還沒結婚，有明星女友、在主持界有一定的地位、家世背景顯赫，「小咖我不會忍到現在！」葛斯齊不齒這個人經常借酒裝瘋，得到受害人同情，認為他所作所為不是出於故意，「但事實這是他的手段，我親眼所見！」

對於吹哨後遭受輿論攻擊，葛斯齊無奈地說：「受害人都只敢私下找我講這些，她們不出面我也很難為！我真的不明白為什麼這些人都不跳出來，不是我不想爆，我很想告訴大家！」再次重申絕對沒有要炒作，「我得不到任何好處，我只有被酸民罵，我只是希望用這樣方式警告他，好好做人，還有幫那些敢怒不敢言的受害者說說話，我只能幫到這樣，我只是做我該做的。」

▲葛斯齊多次強調自己不是要炒作、蹭流量，真心希望受害女性可以站出來，讓惡狼受到懲戒和報應。（圖／葛斯齊臉書）
▲葛斯齊多次強調自己不是要炒作、蹭流量，真心希望受害女性可以站出來，讓惡狼受到懲戒和報應。（圖／葛斯齊臉書）
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