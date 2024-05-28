獨家／葛斯齊再爆超噁男星新線索！裝醉親女人腳趾　身分呼之欲出

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前陣子演藝圈颳起MeToo風暴，葛斯齊說，該男星相當緊張，害怕自己會被爆料，只好在YouTube影片中公開演戲，博取大家同情，而這半年兩人在路上遇過兩次，男星看到他閃得很遠，而且表情不自在、不敢談笑，「他知道我在講他，好幾次在我面前欺負女孩，我很早看不下去，在圈內也不是祕密了！」
葛斯齊透露幾條新線索，指出該男星還沒結婚，有明星女友、在主持界有一定的地位、家世背景顯赫，「小咖我不會忍到現在！」葛斯齊不齒這個人經常借酒裝瘋，得到受害人同情，認為他所作所為不是出於故意，「但事實這是他的手段，我親眼所見！」
對於吹哨後遭受輿論攻擊，葛斯齊無奈地說：「受害人都只敢私下找我講這些，她們不出面我也很難為！我真的不明白為什麼這些人都不跳出來，不是我不想爆，我很想告訴大家！」再次重申絕對沒有要炒作，「我得不到任何好處，我只有被酸民罵，我只是希望用這樣方式警告他，好好做人，還有幫那些敢怒不敢言的受害者說說話，我只能幫到這樣，我只是做我該做的。」
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