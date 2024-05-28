收賄超過人民幣11億元！昔日中國金融大佬白天輝遭判死刑
中國金融腐敗的最大案件「華融案」近日出現新發展，天津市第二中級人民法院今（28）一審公開宣判，華融前總經理白天輝因收賄金額達人民幣11.08億元（約新台幣49億元）判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，外界預期白天輝應很快就會遭處刑。
國際中心楊智傑／綜合報導
華融國際成立於1999年，與中國長城、中國東方和中國信達並稱為四大不良資產管理公司，該公司前董事長賴小民犯下嚴重貪腐行為，被捕時家中被搜出3噸重的現金，且遭指控擁有100名情婦、受賄金額高達17.88億元人民幣，創下中國貪腐案的官方紀錄。
賴小民執掌華融期間，公司資產規模一度達到1.87兆元，成為中國最會賺錢的企業之一，白天輝則在2014年至2018年期間，利用擔任華融國際控股總經理、營運總監、董事等職務之便，非法收賄財物共計人民幣11.08億元（約新台幣49億元），而在法院認定賴小民和白天輝等高層嚴重貪腐行為之下，華融公司經營也陷入困境，直到2021年因未能按時發布年度業績報告，被迫停牌。
天津市第二中級法院認為，白天輝雖然對偵破其他案件提供線索、揭發他人重大犯罪行為，但本身收賄犯罪金額巨大、犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，給國家和人民利益造成特別重大損失，罪行極其嚴重，綜合上述與對社會危害程度不足以對其從輕處罰，依法應當判處死刑，遂作出上述判決。