《職權行使法》出大包未寫新台幣！郭國文：罰鍰20萬變60萬
立法院院會今（28）日續審國會改革法案，藍白聯手闖關通過相關法案，而今日下午三讀通過《立法院職權行使法》修正草案，三讀條文規定若藐視國會將處2萬至20萬元，卻未寫是貨幣單位「新台幣」，民進黨立委郭國文表示，所以依照《現行法規所定貨幣單位折算新台幣條例》，元的單位是銀元，是新台幣的3倍，所以最高可以罰60萬元，藍白所稱要讓陽光進入國會，可笑的是只有兩光！
記者陳威叡／台北報導
郭國文痛批，兩光院長通過兩光法案，沒有陽光進到國會，只有兩光進到國會，國會擴權最高不是罰20萬元，而是60萬元，《立法院職權行使法》修正草案三讀通過，但罰鍰卻未寫新台幣，只有寫20萬元，所以依照《現行法規所定貨幣單位折算新台幣條例》，元的單位是銀元，是新台幣的3倍，所以最高可以罰60萬元。
此外郭國文表示，本次修法內容中，如果企業、民間團體不提供文件、資料、物件，就要處罰1萬元以上，10萬元以下，那行政救濟管道在哪裡？立法院有訴願委員會嗎？
郭國文說，如果人民拒絕繳錢，請問這10萬元不願意繳誰要去討？是國民黨團總召傅崐萁要去討嗎？還是謝龍介？或是海軍陸戰隊退役的游顥？這部惡法是藍白用暴力三讀的，難道執行還要用討債嗎？
最後郭國文說，造就國會洩密的大平台，這部法案通過後，中國想要得到國防機密就可以從立法院拿，以後就是紅色勢力長驅直入台灣社會的管道。