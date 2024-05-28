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周杰倫爆8月登大巨蛋開唱！體育局長曝「計畫進度」杰威爾回應了

▲有消息指出，周杰倫8月將回台開唱，地點首選就是在大巨蛋，對此，他所屬經紀公司杰威爾也回應了。（圖／周杰倫IG）
▲有消息指出，周杰倫8月將回台開唱，地點首選就是在大巨蛋，對此，他所屬經紀公司杰威爾也回應了。（圖／周杰倫IG）

記者吳昕蓓楊慧玲／台北報導

台北大巨蛋去年（2023）12月正式啟用，但如今只用於運動賽事，還沒有藝人站上開演唱會，引發外界關注，先前就傳出周杰倫和五月天都對大巨蛋有興趣，如今又傳出周杰倫8月將回台開唱，地點第一選擇就是在大巨蛋，對此，周杰倫所屬經紀公司杰威爾也回應了。

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▲歌迷想替亡妹完成遺願看周杰倫演唱會，申請更換觀演人遭拒絕。（圖／周杰倫微博）
▲周杰倫展開世界巡迴演唱會後，台灣粉絲敲碗到不行，希望他能夠回台開唱，如今終於傳來消息。（圖／周杰倫微博）
周杰倫展開世界巡迴演唱會後，台灣粉絲敲碗到不行，紛紛直呼：「來台灣好嗎」、「回！台！灣！」、「大巨蛋希望可以開個10場，我每場都買」、「可以拜託你來台灣嗎？我都23歲了」，聽到了歌迷的心聲，他也親自在IG限時動態發文表示：「很多人在問台灣演唱會，其實我也在等大巨蛋」，如今終於傳出消息，周杰倫8月預計將在台灣開唱。

事實上，大巨蛋落成至今，因為消防逃生避難的安全性驗證問題始終沒有解決，因此遠雄集團副總經理楊舜欽坦言，今年（2024）確定只辦體育賽事，演唱會只能再等等，而體育局長王泓翔則指出，遠雄最快將在6月底備妥大巨蛋消防逃生避難審查資料，到時候將送往消防安全基金會審查，似乎不是完全沒希望。

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▲周杰倫在IG限時動態發文回應歌迷，想登上大巨蛋。（圖／周杰倫IG）
對於周杰倫8月將回台開唱的消息，杰威爾也表示：「周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會，有確定的時間場次會陸續公佈。」

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