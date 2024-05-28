周杰倫爆8月登大巨蛋開唱！體育局長曝「計畫進度」杰威爾回應了
台北大巨蛋去年（2023）12月正式啟用，但如今只用於運動賽事，還沒有藝人站上開演唱會，引發外界關注，先前就傳出周杰倫和五月天都對大巨蛋有興趣，如今又傳出周杰倫8月將回台開唱，地點第一選擇就是在大巨蛋，對此，周杰倫所屬經紀公司杰威爾也回應了。
記者吳昕蓓、楊慧玲／台北報導
周杰倫展開世界巡迴演唱會後，台灣粉絲敲碗到不行，紛紛直呼：「來台灣好嗎」、「回！台！灣！」、「大巨蛋希望可以開個10場，我每場都買」、「可以拜託你來台灣嗎？我都23歲了」，聽到了歌迷的心聲，他也親自在IG限時動態發文表示：「很多人在問台灣演唱會，其實我也在等大巨蛋」，如今終於傳出消息，周杰倫8月預計將在台灣開唱。
事實上，大巨蛋落成至今，因為消防逃生避難的安全性驗證問題始終沒有解決，因此遠雄集團副總經理楊舜欽坦言，今年（2024）確定只辦體育賽事，演唱會只能再等等，而體育局長王泓翔則指出，遠雄最快將在6月底備妥大巨蛋消防逃生避難審查資料，到時候將送往消防安全基金會審查，似乎不是完全沒希望。
對於周杰倫8月將回台開唱的消息，杰威爾也表示：「周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會，有確定的時間場次會陸續公佈。」