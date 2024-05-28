林庭謙緋聞／反轉！「大陸女友」怒批霖霖才是前任 淚控女方造謠
「旅外3傑」之一的台灣籃球好手林庭謙日前遭爆料，在台灣與擁有「好市多周子瑜」稱號的啦啦隊女神霖霖（李芷霖）交往3、4年，卻又與中國女粉絲交往，甚至導致對方懷孕，還要求墮胎。林庭謙後續透過經紀公司發出聲明，坦承確實有感情處理不當的狀況，並澄清自己沒有讓粉絲懷孕，也絕無逼迫墮胎。但沒想到這樁醜聞如今卻迎來大反轉，慘背上「小三」罵名的「大陸女粉絲」發聲，點名李芷霖早已是前女友，怒控李芷霖一直透過網路不斷發布虛假消息，更把李芷霖的微博公開，證明就是她在發文。而芷霖經紀人也在今日稍早回應了。
記者施以慧、吳昕蓓／綜合報導
林庭謙的這名「大陸女友」Kimmy透過微博發文，還標記林庭謙與李芷霖，指控自己和男友林庭謙遭遇了前女友李芷霖惡意造謠，而針對這些不實的指控，Kimmy在貼文中澄清自己根本就不是小三，「不像李女士所描述的，我『逼迫』他談戀愛、『知三當三』、『一夜情』。」表態自己和林庭謙之間從未做出任何違背道德和法律的行為，Kimmy也痛批所有的負面言論，包括懷孕、逼迫墮胎、有男友還劈腿開房等，都是捏造和惡意誹謗。
這次Kimmy的絕地大反攻，不僅怒罵李芷霖一直以「毀掉林庭謙」作為要挾，威脅林庭謙與他的家人，甚至點出疑似是李芷霖本人的各種社群帳號，「多次凌晨突然打語音轟炸威脅小林（林庭謙）和其家人，同時還通過Instagram小號（ig小號：ting_ting_377）、微博小號（小0子_）、抖音小號（Catttttttsad 已註銷），她和她姐姐的微信小號（微信名Zr0 ，9m88）不斷騷擾、監視我們，並用Instagram大號（ig帳號：leelin0）對小林的球迷造謠我『有病』，人身攻擊我的外表。」
Kimmy也有感而發，表示自己也是女性，相信女人在談了戀愛卻分手後不甘心是正常的，但沒必要不留體面，也表示遲遲未公開，是為了維護名聲，「但沒想到作為同性長輩還和小林有過2年多感情的李女士會做出這種事……。」
除了痛批以外，Kimmy文章的最後兩段更是吐露心聲，「我們只想過上平靜的生活，沒有想過蹭熱度靠流量賺錢。」Kimmy在文末則強調，網路不是法外之地，她已經收集了相關證據，如果鬧劇遲遲無法平息，將會採取法律途徑處理。而針對這篇貼文，《Nownews今日新聞》求證芷霖經紀人，對方僅回應：「男方目前已交由經紀公司道歉，公司的藝人私人感情生活不好一直佔用社會資源，未來會更專注在工作與生活上，謝謝大家的相信與支持關心。」