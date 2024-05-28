中國黃牛鎖定麥當勞限量玩具！網拍賣家3天吸金200萬
中國即將迎來「六一兒童節」，為了配合兒童節推出的限量版玩具「麥麥對講機」近期更在社群平台和中國年輕人之間爆紅，甚至引發搶購熱潮，玩具開賣後官網立即售罄，而有不少黃牛也嗅到商機在網路拍賣上翻倍賣出，甚至有店家在短短3天之內吸金超過人民幣54萬元，相當於新台幣240萬元。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據中國媒體《九派新聞》報導，中國麥當勞這款限量版玩具「麥麥對講機」，已經從人民幣38元（約新台幣168元）的加價購，在電商和網拍平台上被炒到人民幣300元（約新台幣1333元），自22日上午開賣後吸引大批購買人潮，就連中國麥當勞的點餐系統也為此崩潰，足以展現商品狂銷的情況。
報導指出，這款「麥麥對講機」是一款對講機玩具，兩個一組，一個為薯條造型，另一個為雞塊造型，兩者可在300公尺內進行對話，官網稱全中國僅限量50萬組，售完為止。儘管明顯出現供不應求的情況，中國網路拍賣商城上卻出現有賣家已經賣出上萬件，平均售價落在54至88元人民幣之間，有些黃牛價格甚至被炒至人民幣300元。
其中有店家光是在短短3日內，售出吸金超過54萬人民幣（約新台幣240萬元），而面對中媒記者的詢問，該賣家僅強調商品為正品，但拒絕回答貨源問題。微博上也有不少相關討論，包含這款玩具的成本低、三百塊已經夠吃好幾頓麥當勞等批評。
至於「麥麥對講機」被炒至高價的問題，中國麥當勞回應稱，會將情況反映給相關專員處理。