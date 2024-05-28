《絕區零》公測時間曝光 ！《波拉西亞戰記》預先創角好禮拿不完
遊戲旺季來了！米哈遊 HoYoverse 今（28）日宣布動作手遊《絕區零》，將於 2024 年 7 月 4 日開啟全平台公測。此外，遊戲橘子旗下首款限制級遊戲《波拉西亞戰記》，也已經展開「預先創角」活動，伺服器不斷火熱加開中，等到正式開服時，就能上線領取「絕版造型與坐騎」。
記者潘毅／綜合報導
《絕區零》是由推出《原神》的公司米哈遊所開發，遊戲內容主打「動作感」，玩家將扮演「繩匠」展開冒險，探索「空洞」並對抗未知怪物。今（28）日稍早官方正式宣佈，將於7月4日開啟全平台公測，預料將與近期剛上線的《鳴潮》等遊戲產生激烈競爭。
限制級MMORPG要來了！《波拉西亞戰記》好禮拿不完
遊戲橘子旗下全新跨平台MMORPG巨作《波拉西亞戰記》，從5月16日時正式展開「預先創角」活動，只要玩家在6月10日之前，透過手機號碼完成事前預約，即可於遊戲上市時獲得「與龍共舞」造型及「甲辰龍鎧奧魯格」坐騎。
此外，5月16日至6月6日玩家可至指定活動網站搶先選擇伺服器並創立角色，完成角色創立則每24小時可進行一次「稱號」召喚，系統將隨機給予1組「稱號」，最多可同時持有3個「稱號」。「稱號」將以藍、紅、紫、金等級區分，只要蒐集到指定顏色之「稱號」，就可加碼獲得額外虛寶獎勵！完整獎勵如下：
📍持有3個稱號：一般造型召喚券* 5張
📍持有3個藍色稱號：一般追隨者契約書* 5張
📍持有3個紅色稱號：一般坐騎召喚券* 5張
📍持有紫色紅藍各 1個稱號：強化卷軸選擇箱* 5個
📍持有任一顏色的波拉文字稱號：一般造型召喚券*5張、一般坐騎召喚券* 5張