香港國安處首度引用基本法23條！拘捕6人 控其紀念六四煽動市民
香港國家安全處今（28）日拘捕5女1男，稱其違反了基本法23條中的煽動意圖罪，這是今年3月23日基本法23條上路後，首度被香港國安處實際使用來拘捕民運人士，被捕的包括前支聯會副主席鄒幸彤，香港國安處指控他們利用某個將至的「敏感日子」（編按：即六四），在社群網路持續發布具煽動意圖的文章。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《香港01》報導，香港保安局局長鄧炳強表示，被捕人士在社群網路平台成立專頁，利用某個將至的「敏感日子」在社群網路持續發布具有煽動意圖的文章。
鄧炳強強調，這些人並非單純批評政府，批評政府沒問題，但他們「發布煽動性言詞，煽動市民進行危害國家安全的行為」。鄧炳強說明，「敏感日子」本身不重要，重要的是有人藉此用來煽動百姓憎恨政府。鄧炳強表示，如今仍有外部勢力想干預香港，抹黑港府，因此政府必須出手制止。
不過，在被追問若民眾僅是提到六四，或手持蠟燭悼念是否也算違法，鄧炳強則並未回應。
報導指出，鄒幸彤自4月30日起在臉書成立了「小彤群抽會」專頁，每日分享一篇有關六四35週年的文章，內容主要是她個人與她媽媽或身邊友人，歷年來實際參與六四紀念活動的經驗，昨日發布的最後一篇文章則提到了民主女神雕像，今日她就遭到逮捕。