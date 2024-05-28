傅崐萁感謝鄉親「讓我站在這裡救台灣！」民進黨立委不屑噓爆
立法院院會藍白今（28）日聯手以人數優勢通過國會改革法案，對此國民黨總召傅崐萁發言表示，關鍵時刻大家做到了，台灣不再是世界民主社會的侏儒，從今天起成為國會有權的民主國家，更稱民進黨將全國唯一9年的五星縣長傅崐萁打入大牢，本以為自己是最後一個，但難過的是楊文科、林姿妙、高虹安、謝國樑甚至是柯文哲都是受害者，另感謝全國鄉親，讓他站在這裡救台灣，法案通過讓陽光普照，迎來自由、安定與繁榮的新台灣。
記者陳威叡／台北報導
傅崐萁發言表示，關鍵的時刻大家做到了，台灣不再是世界民主社會的侏儒，從今起是國會有權的民主國家，過去8年民進黨一黨獨大、貪污腐化，順我者昌、逆我者亡，全國唯一9年的五星縣長傅崐萁，被民進黨用《刑法》意圖犯來辦他。
傅崐萁強調，自己不但沒有違約交割，更沒有內線交易，卻被打入大牢，本以為自己是最後一個，但難過的是楊文科、林姿妙、高虹安、謝國樑甚至是柯文哲都是受害者。
傅崐萁說，再次感謝全國鄉親，讓他站在這裡救台灣，打破政治腐敗的政府，改變就從今天開始，改變貪污腐敗度民進黨，還權於民，讓陽光照進台灣，改變從今天開始，台灣不是民進黨的，更不是賴清德的。
傅崐萁稱，台灣屬於全體人民，民進黨所有貪污腐敗將一一現形，所有貪官污吏全部法辦，讓台灣重新陽光普照，迎來自由、安定與繁榮的新台灣。