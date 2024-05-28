麥當勞叔叔之家啓用典禮 陳其邁：一定做到任期最後一天
高雄市長陳其邁今(28)日前往參加台灣麥當勞叔叔之家慈善基金會高雄「麥當勞叔叔之家」啟用儀式，除將個人捐贈的格紋襯衫透過志工巧手縫製而成的麥麥熊親送給孩子，表達用愛陪伴的力量與心意，為遠地就醫的病童家庭加油打氣外，陳其邁也在接受訪問時強調，高雄市長是他這一輩子重要的公職生涯，剩餘2年多的市長任期，一定會做到任期的最後一天，再次感謝市民朋友的對他的支持與肯定。
記者郭凱杰／高雄報導
陳其邁也參觀「麥當勞叔叔之家」的內部環境，並上樓至房間內細心鋪床、整理枕套，祝福孩子們都能健康平安長大。陳其邁指出，踏入「麥當勞叔叔之家」有種回到家的感覺，感謝麥當勞提供一個非常舒適溫暖的環境。
陳其邁說，高雄兒科病房約266床、加護病房約130床，提供396床的病床需求給癌症、罕見疾病或先天性的心血管疾病等兒童使用。過去，不少兒童遠赴台北看病，而今，約有2-3成跨區或跨縣市兒童到高雄醫學中心就醫，因接受治療往返奔波醫院和住家耗去許多時間，可以想見家長面對壓力之大。陳其邁深深感謝麥當勞叔叔基金會關心孩子的權益，為病童及家長提供一處過夜或短暫休息的舒適場所。
另外，首獲平面雜誌五星市長榮耀，陳其邁於活動前接受媒體訪問時表示，不斷進步讓市民過更好的生活，是他最大的心願；感謝在城市改造過程中，市民共同合作、目標一致，除成就演唱會經濟，陸續吸引台積電、信驊科技、Skymizer等大廠投資，翻轉高雄未來的產業發展。而亞灣2.0的計畫、打造AI生態聚落與5G AIoT應用服務，這些都是高雄努力方向。
剩餘2年多的市長任期，陳其邁認為，他必須不斷跟時間賽跑，高雄市長是他這一輩子重要的公職生涯，他願意為自己深愛的故鄉高雄努力，為這座城市付出所有心力，他強調一定會做到任期的最後一天，好好持續努力、建設高雄，達成最大心願，再次感謝市民朋友的對他的支持與肯定。