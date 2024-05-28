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Joeman首度認了「絕對有整形」！7年對比曝　鬆口目前有曖昧對象

▲Joeman自曝7年對比照，今（28）首度認了「自己絕對有整形」。（圖／翻攝自Joeman Threads）
▲Joeman自曝7年對比照，今（28）首度認了「自己絕對有整形」。（圖／翻攝自Joeman Threads）

記者徐銘穗/綜合報導

百萬YouTuber Joeman（九妹，本名翁雋明）今（28）發布最新影片，首度認了「絕對有整形」，並在Threads上公開2017年與2024年的驚人對比照，自曝靠著運動搭配飲食成功鏟肉，從「胖哥」變身型男，也認有做牙齒矯正、音波、電波、打消脂針及肉毒等微整形。對於前女友妮婭公開任愛，Joeman獻上祝福，也坦言有一些正在約會的對象，但還沒確認關係。

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Joeman稍早在YouTube頻道發布「我做了哪些整形？有曖昧對象？這7年來我的人生改變！【Joeman】」影片，他重回7年前拍攝「20萬訂閱QA」的美國加州聖莫尼卡（Santa Monica），舊地重遊而拍攝「200萬訂閱QA」，回答眾多粉絲靈魂拷問。

Joeman認「絕對有整形」　項目全公開

粉絲問到「Joeman現在變好帥，可以冒昧請問有微整嗎？我也想要臉變瘦。」Joeman首度認了「我絕對是有整形的」，表示自己做了牙齒矯正，「臉上音波、電波都有打，還有打消脂針、肉毒，所以微整是一定有做」，至於隆鼻、正顎、雙眼皮這類要動刀的整形，他則說：「我目前還沒做，我不敢說一定不會做，但最近真的沒有很想做。」

▲Joeman自曝7年對比照，認了「絕對有整型」，阿滴留言虧說：「只有聲音是一樣的」。（圖／翻攝自Joeman Threads）
▲Joeman自曝7年對比照，認了「絕對有整形」，阿滴留言虧說：「只有聲音是一樣的」。（圖／翻攝自Joeman Threads）
也有粉絲問「看到前女友公開現任男友有什麼感想？」他笑著說妮婭是很好的一個女生，自己很替她開心，「我覺得她值得擁有一份好的愛情」。接著話鋒一轉，Joeman坦言自己在感情上有些問題，「我覺得我包含對妮婭、對咪妃我都...X我在海邊講這事情」，雖然沒把話講完，但他一口氣提到了兩個前任，也祝福她們都能幸福。

至於Joeman目前的感情狀況，他坦言有一些正在約會的對象，但還沒確認關係，表示「雙方都還在觀察彼此，我覺得跟我在一起壓力真的很大，不管是圈內還是圈外，這真的不知道怎麼辦」，身為台灣頂尖的YouTuber，一舉一動不免被外界放大檢視，一直都讓他頗為苦惱。

Joeman影片上傳不到3小時已吸引近10萬人觀看，好友阿滴留言虧他「只有聲音是一樣的」，不少粉絲都認為，減肥就是最好的「整形」。


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