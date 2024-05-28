Joeman首度認了「絕對有整形」！7年對比曝　鬆口目前有曖昧對象

我是廣告 請繼續往下閱讀
Joeman認「絕對有整形」 項目全公開
粉絲問到「Joeman現在變好帥，可以冒昧請問有微整嗎？我也想要臉變瘦。」Joeman首度認了「我絕對是有整形的」，表示自己做了牙齒矯正，「臉上音波、電波都有打，還有打消脂針、肉毒，所以微整是一定有做」，至於隆鼻、正顎、雙眼皮這類要動刀的整形，他則說：「我目前還沒做，我不敢說一定不會做，但最近真的沒有很想做。」
也有粉絲問「看到前女友公開現任男友有什麼感想？」他笑著說妮婭是很好的一個女生，自己很替她開心，「我覺得她值得擁有一份好的愛情」。接著話鋒一轉，Joeman坦言自己在感情上有些問題，「我覺得我包含對妮婭、對咪妃我都...X我在海邊講這事情」，雖然沒把話講完，但他一口氣提到了兩個前任，也祝福她們都能幸福。
至於Joeman目前的感情狀況，他坦言有一些正在約會的對象，但還沒確認關係，表示「雙方都還在觀察彼此，我覺得跟我在一起壓力真的很大，不管是圈內還是圈外，這真的不知道怎麼辦」，身為台灣頂尖的YouTuber，一舉一動不免被外界放大檢視，一直都讓他頗為苦惱。
Joeman影片上傳不到3小時已吸引近10萬人觀看，好友阿滴留言虧他「只有聲音是一樣的」，不少粉絲都認為，減肥就是最好的「整形」。