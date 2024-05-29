逃學少年逆襲！雕刻師呂豐源實現遊戲使者　精心打造4.5m巨型雕像

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問起呂豐源怎麼會踏入雕刻世界，旁邊的老朋友先搶答「他就從小不學好啊！」以為是玩笑話，但呂豐源也就笑著默認了。從小就喜歡畫畫，學業成績總是吊車尾，家境也不如他人的豐足，呂豐源卻可以拿著三支筆、王樣水彩12色就代表學校參加美術比賽，憑藉著就是「天賦」。回憶踏進木雕的機緣，他說從小學三年級就很喜歡看老師傅們雕刻，別人聽起來吵雜的敲打聲，在他耳裡卻轉譯成寧靜，「我可以站旁邊看1~2小時，敲敲打打，還有佛像的樟木味道，會讓我心裡覺得很平靜。」
「雕刻靠天份，別人3年，我1年就能上手」
15歲國中畢業後，因隨手捏了布袋戲的小人偶，藏不住的天賦，讓千里馬遇到了伯樂，被台南佛像雕刻名店的老師傅招為學徒。呂豐源在自我介紹時會提到自己師傅，不難發現口氣裡以師為榮的驕傲，但很大一部分應該也是他內心飲水思源的感恩。將他帶入木雕界的老師傅，就是在台南頗負盛名的「魏得璋佛像雕刻社」的魏俊邦大師，而魏俊邦的技藝是承襲父親魏得璋。沒有驕傲的語氣，他悠悠說著：「雕刻也是要靠天份，別人要3年，我1年就能上手。」很快就成為老師傅們重用的弟子。
走過荒唐路「我賺得很多，但也花得多。」
憑藉著巧手，他搭上商業模型的大量需求，靠著雕保麗龍，月入數十萬不是問題，但卻也是他自認人生中最為荒唐的一段，「我賺得很多，但也花得很多。」為了斷絕壞習慣，索性到日本體驗不同的人生，想請他聊聊這段往事，他內斂的搖搖頭，不願細聊的年少輕狂，似乎已經成為他雕刻路上的養分。問他會後悔年輕時的所有選擇嗎？他再度搖頭「不會啦，有那一段過去才能有現在的我啊！」不後悔年輕時的過往，讓他更珍惜每一次機會。
待在日本不到一年，回台灣後更積極的往商業雕刻邁進，百貨櫥窗、公共藝術、IP公仔甚至3D動漫、遊戲公仔等，都可以看見他的作品。他自謙「我不是藝術家啦！」覺得現階段的自己是將藝術家的圖像具象化，對此，9年前他特別去復興美工補完高中學歷，希望未來的某一天可以擁有自己的藝術作品。
《波拉西亞戰記》大型雕塑難度高
作品涉獵各種產業，哪一類型的公仔製作最難？他苦笑點名「遊戲類型」，因為光是要把2D的圖像，轉化成3D就不簡單，需要大量的想像力。而近期呂豐源覺得最具挑戰的作品就是遊戲橘子代理大型多人線上角色扮演遊戲(MMORPG)《波拉西亞戰記》，要將遊戲中旅團守護神「圖騰獸」具體呈現，這可讓他傷透腦筋。
苦笑：「為了這個作品，推掉不少案子。」
《波拉西亞戰記》內的「圖騰獸」有三種守護神型態，其中最具張力的為「獅子」，且因為作品之後會放在戶外，要考慮的面向就更多了，包含獅子的大小、基台的配置，該如何呈現出攻擊性且充滿中世紀歐洲戰地世界觀的氛圍，層次上的堆疊，需要交錯又要有立體感，讓他一修再修，整個上半年有大半心力都放在這個作品上，喜歡挑戰的他苦笑說「為了這個作品，推掉不少案子。」
「做到不能做吧！雕塑是我的一生懸命。」
雖然《波拉西亞戰記》會有原型師3D建模，但如何讓獅子充滿攻擊性的靈魂，又該如何讓獅子的鬃毛充滿流動感，依舊是很考驗功力。採訪時，呂豐源看似輕鬆愜意的切割著保麗龍，但每一刀都是老師傅幾十年經驗萃取後的刻痕。
已經55歲的他，從15歲開始接觸雕刻，40年的經歷，經手過的作品成千上百，喜歡挑戰各種作品，問他準備要做到何時？訪談中，可以感受到呂豐源有著職人執拗靈魂，他的回答其實不意外，他說：「做到不能做吧！雕刻是我的一生懸命。」