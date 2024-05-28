7萬民眾湧抗議空拍圖曝光！立院被打上「藐視國會、違法院」投影
立法院會今（28）日三讀通過國民黨團、民眾黨團所提的《立法院職權行使法修正案》，民眾號召包圍立法院抗議，主辦單位於晚間近9時30分宣布，現場已突破7萬人；此外，民眾也在立法院群賢樓外打出大大投影，包含「三讀怪物」、「藐視國會」等字樣。
記者陳佩君／台北報導
立法院會今續審國會職權修法相關法案，法案並於下午三讀，民團則發起「青鳥行動」號召民眾再到立法院外抗議。雖然明天是上班日，還是有不少民眾相挺，主辦單位於晚間近9時30分宣布，現場已突破7萬人，而因人潮過多，中山南路快車道也擠滿抗議民眾。
此外，抗議民眾也在群賢樓外打出大大投影，文字包含「反黑箱、要民主」、「違法院」、「韓國瑜不可以」、「反黑箱惡法」、「沒有討論、不是民主」、「守護台灣，捍衛民主」、「民主價值，咱來守護」、「望你順遂，台灣」、「加油」等。
此外，日前在網路上諷刺民眾黨總召黃國昌的蔥師表也再度出現街頭，還有支持者在身上印出「我藐視國會」表達訴求。
為抗議立法院黑箱程序，多個民團和聲援民眾今湧進立院周邊濟南路、青島東路抗議，在立法院三讀過後，現場紛紛高喊「韓國瑜下台」、「黃國昌下台」、「傅崐萁下台」等口號抗議。經濟民主連合智庫召集人賴中強晚間表示，現階段將先要求行政院提覆議，目前暫未進入公民複決和罷免行動。