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國會改革三讀！萬人推反濫權大球進立院　民團喊公民力量再集結

▲眾人合力將「反對國會濫權」的大球推進立法院內，象徵要把憤怒聲音送進去。（圖／攝影中心）
▲眾人合力將「反對國會濫權」的大球推進立法院內，象徵要把憤怒聲音送進去。（圖／攝影中心）

記者陳佩君／台北報導

立法院院會今（28）日續審國會改革法案，繼《立法院職權行使法》三讀通過後，《刑法》增訂藐視國會罪接續三讀通過。法案三讀後，場外民眾高喊「沒有討論、不是民主」等口號抗議，經濟民主連合召集人賴中強表示，台灣用自主力量撐過這四天，雖然在做後一刻，仍無法阻止藍白粗暴立法，但未來仍會跟濫權法案周旋到底。

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繼《立法院職權行使法》三讀通過後，立法院會《刑法》增訂藐視國會罪接續三讀通過，三讀條文規定，公務員於立法院聽證或質詢時，就其所知的重要關係事項，為虛偽陳述者，處1年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。

《刑法》三讀後，場外抗議民眾高喊「沒有討論、不是民主」、「反黑箱、護民主」等口號，眾人也合力將「反對國會濫權」的大球推進立法院內，象徵要把憤怒聲音送進去。

賴中強表示，上午召開記者會時就說，希望國民黨懸崖勒馬在最後一刻，至少不會通過具爭議的藐視國會罪刑法條文，但立法院長韓國瑜仍敲議事槌，宣布藐視國會條文通過，令人相當遺憾。

賴中強批評，最荒謬地方是，藍白一再講，其他國家有藐視國會罪，但通過條文包含「聽證」說謊、官員回答每句話，若被藍白立委說「說謊」，這就構成犯罪，這非常荒謬。

賴中強提到，台灣用自主力量撐過這四天，雖然在做後一刻，仍無法阻止藍白粗暴立法，但民團接下來會呼籲行政院提出覆議，而後續的路還要走，也會跟濫權法案周旋到底。

賴中強提到，這四天不是白走的，已經達成很多運動要追求目的，包含凸顯濫權法案、讓傅崐萁集團、黃傅集團及在地協力者看到，他們想要操作台灣立法、掏空台灣民主，沒有那麼容易，這場運動是台灣公民力量再次集結，而經過這次後，國會的政黨，都不敢輕忽公民力量。

賴中強接續說，過去創造動員有困難，引起民眾憤怒時才激起大家熱情，但這次創立用身分證號碼輪流排班、請假，守護民主的方向，相信在下個關鍵時刻，台灣自主公民能找到方法，再次集結阻擋藍白胡作非為。

賴中強強調，因為有這股力量，讓政黨不敢輕忽、不敢胡作非為，「否則我們就會再次集結！」而下個階段，民團會前進新北及台灣各地國民黨立委選區做社會對話，「各位努力不會白費！」

▲民眾拿起自製標語嘲諷。（圖／攝影中心）
▲民眾拿起自製標語嘲諷。（圖／攝影中心）

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