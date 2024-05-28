美股早盤微幅震盪起落！輝達持續狂飆　美國5月消費者信心上升

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世界大型企業聯合會公布最新調查結果顯示，美國5月份消費者信心指數為102.0，比4月份的97.5上升，結束了連續3個月消費者信心衰退的走勢。然而，評估市場短期前景的預期指數，從4月的68.8上升至74.6，雖然有所回升，但已經是連續4個月低於80，通常這是經濟衰退的前兆。
另外，消費者預期未來1年的通膨為5.4％，比4月的5.3％高，顯示了消費者對於通膨黏固的悲觀預期。
世界大型企業聯合會的首席經濟學家彼得森（Dana M. Peterson）表示，調查顯示人們對經濟衰退的擔憂正捲土重來，但同時，受訪者對就業市場的看法有所改善，且有48.2％的受訪者認為股市在年內仍將持續上漲。整體而言，這是一份兼具正面與負面信號的調查報告，消費者有信心也有焦慮。
另外，《路透社》報導指出，美股「T+1」新制正式上路，美股交割期限從兩個工作天減為1天，這會造成何種影響引發了交易員的關注。理論上來看，這將提升美股的資金流動性，增加效率；但也有增加交易結算失敗的風險，短期來看，交易失敗的機率將上升，因為美國上次將交割期限從3天減為2天時，就造成一時間的交易失敗增加。不過，長期來看，這問題很快就會得到解決，不會對美股帶來什麼負面影響。