越南金價超越國際！債務秒變兩倍　金價導致家庭決裂

美股早盤微幅震盪起落！輝達持續狂飆　美國5月消費者信心上升

▲美股28日開盤震盪起伏，3大指數漲跌互見，但幅度都不大，投資人仍在等待能夠決定市場走勢的經濟數據。輝達（Nvidia）早盤股價持續狂飆，一度上漲逾5％來到1121.8美元新高。（圖／美聯社／達志影像）
▲美股28日開盤震盪起伏，3大指數漲跌互見，但幅度都不大，投資人仍在等待能夠決定市場走勢的經濟數據。輝達（Nvidia）早盤股價持續狂飆，一度上漲逾5％來到1121.8美元新高。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

美股28日開盤震盪起伏，3大指數漲跌互見，但幅度都不大，投資人仍在等待能夠決定市場走勢的經濟數據。輝達（Nvidia）早盤股價持續狂飆，一度上漲逾5％來到1121.8美元新高。世界大型企業聯合會（Conference Board）調查的美國5月消費者信心指數上升，但是消費者展望未來的預期指數仍然低迷，且對未來1年的通膨預期也呈現上升。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌137.24點、約0.35％；標普500指數上漲3.96點、約0.075％；那斯達克指數上漲89.88點、約0.53％。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《CNBC》報導，輝達成為美股最主要的上漲驅動力，但整體而言，美股的變動並不大。不過，綜觀整個5月，美股已經寫下一份亮眼的成績單，消費者目前正將注意力轉移到下一階段將公布的重要經濟數據上。

世界大型企業聯合會公布最新調查結果顯示，美國5月份消費者信心指數為102.0，比4月份的97.5上升，結束了連續3個月消費者信心衰退的走勢。然而，評估市場短期前景的預期指數，從4月的68.8上升至74.6，雖然有所回升，但已經是連續4個月低於80，通常這是經濟衰退的前兆。

另外，消費者預期未來1年的通膨為5.4％，比4月的5.3％高，顯示了消費者對於通膨黏固的悲觀預期。

世界大型企業聯合會的首席經濟學家彼得森（Dana M. Peterson）表示，調查顯示人們對經濟衰退的擔憂正捲土重來，但同時，受訪者對就業市場的看法有所改善，且有48.2％的受訪者認為股市在年內仍將持續上漲。整體而言，這是一份兼具正面與負面信號的調查報告，消費者有信心也有焦慮。

另外，《路透社》報導指出，美股「T+1」新制正式上路，美股交割期限從兩個工作天減為1天，這會造成何種影響引發了交易員的關注。理論上來看，這將提升美股的資金流動性，增加效率；但也有增加交易結算失敗的風險，短期來看，交易失敗的機率將上升，因為美國上次將交割期限從3天減為2天時，就造成一時間的交易失敗增加。不過，長期來看，這問題很快就會得到解決，不會對美股帶來什麼負面影響。

 

影／美國「陣亡將士紀念日」迎極端天氣！風暴肆虐多州　至少22亡

「金童」歸國！流落美國60多年　終於返回曼谷國家博物館

美國德州小學21死槍擊案　家屬提告Meta、槍枝商、動視暴雪與微軟

背學貸讀大學值得嗎？只有22％的美國人Say Yes　年輕人看法分歧

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生