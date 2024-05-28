Faker「魔王偉業」阿璃造型登場！簽名版史上最貴：賣新台幣5位數

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記者實際查看聯盟幣儲值頁面，發現目前換算下來，玩家至少要花10390元新台幣，才能把「Faker簽名版千古不滅阿璃」造型納入囊中。不過這個最貴的通行證，還包含了「最終魔王Faker」稱號、簽名版美術圖以及Faker過去奪冠造型的「完美楷模」炫彩包，且通行證直接變成100等，不用再花額外時間天天上線打任務，就能獲得所有獎勵，因此划不划算，端看玩家對於Faker這位傳奇選手的熱愛程度有多深了。
若是想單純入手Faker阿璃造型的玩家，則可選擇最便宜的「崛起傳奇收藏」版本的通行證，只要5430聯盟幣（約新台幣1000元）就能得到Faker的「崛起傳奇版阿璃」。
英雄聯盟官方也提到，本次「傳奇殿堂」活動將於台灣時間6月13日（凌晨2點）開始，7月9日（下午3點）結束，2024入選者（Faker）及一些《英雄聯盟》電競戰隊將會獲得「傳奇殿堂」活動總收益的30%
本次活動結束後，玩家將無法取得「崛起傳奇 阿璃」、「千古不滅傳奇 阿璃」、簽名版「千古不滅傳奇 阿璃」造型、「崛起傳奇 勒布朗」及所有搭配的風格裝飾。這些商品會是限時販售，且官方目前沒有打算復刻這些商品。同樣也不打算將「傳奇殿堂」的風格裝飾加入包含重抽在內的戰利品池。此外，在「傳奇殿堂」活動期間，官方會提供玩家足以一次購買任何收藏的聯盟幣組合包（編按：玩家有機會不用花超過1萬元新台幣就入手「簽名版阿璃」）。