戶外用品商機大！手提空調募資飆百萬 露營系YTR教一招涼更快
根據市場調查機構 Statista 數據顯示，全球戶外設備市場在 2024 年的收入預計將達到 260 億美元（約 8387 億台幣 ），顯見越多人積極走出戶外，對於設備的需求也逐漸提高，看好戶外用品商機，家電代理商雙全國際，旗下DIKE和PHILIPS，推出多款新品，包含在募資平台創下百萬預購佳績的 DIKE 手提式三合一空調、DIKE 全能扇、PHILIPS 1000W 儲能行動電源等。
記者周淑萍/綜合報導
雙全國際在暑假來臨前一口氣堆出多款專為戶外設計的家電用品，有 PHILIPS 1000W 儲能行動電源提供大功率、大容量以及 10 埠同時充電，不管是應付突如其來的停電，或是戶外露營都超級好用。
還有在募資平台熱賣的DIKE 手提式三合一空調，可高效製冷，開機 3 秒馬上涼，最低可達 16 度低溫，免排水、免安裝，且相較傳統冷氣一小時約 1～2 度電，更加節能省電，還有便攜握把設計，戶外也能靈活移動，搭配PHILIPS 迷你行動循環扇冷房效率更高。
另外DIKE 全能扇也很實用，採用渦流增壓導風系統，最高風速可達 14m/s，搭配無段式自由調節風量設計，配備 4 種替換吹嘴，可充氣墊床、生火或是除塵、吹乾雨水，一機多用。
熱愛露營、登山的 YouTuber Nero 建議，如果想要快速讓帳篷降溫，使用像是DIKE 手提式三合一空調，可以放置在帳篷的入口處或角落讓冷氣均勻分佈，並確保排風管道順暢，將熱氣排出帳篷外，即可提高舒適度。Wenwen 則表示如果到海邊露營，全能扇小體積，超強風力，可以快速除水除沙，也能更換吹嘴為水上活動器材充氣或是為營火吹風助燃，可說是一機多工。兩人更是大推 PHILIPS 1000W 儲能行動電源，可以解決營地插座不夠用或是電壓不足跳電的煩惱。