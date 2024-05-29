藐視國會罪、立院調閱權全過了！行政院深夜表態：研議提出覆議
攸關國會改革的《立法院職權行使法》及《刑法》修正案今（28）日在立法院三讀通過，針對民進黨團將聲請釋憲，行政院卓榮泰院長表示尊重，並再度重申，行政院忠誠守護憲法。在這次修法的過程中，人民對於立法院未能依照法定程序審查法案提出諸多質疑，而許多條文的內容也有侵害人民權益、違反權力分立，以及例如法律明確性原則等憲法爭議。由於行政院依法行政，也包含遵守憲法，因此本次法律修正案有因違憲而致窒礙難行時，行政院將會在收到立法院三讀通過的條文後，研議依憲法增修條文所定的程序移請立法院覆議。
政治中心/綜合報導
卓榮泰指出，作為憲法最高行政機關首長，他一定會堅定守護行政團隊的尊嚴；然而此次相關法律修正針對「藐視國會」一事並無明確定義，導致行政團隊將來在立法院說明政策時動輒得咎、無所適從，甚至無法完整澄清與政策相關的虛假資訊。此外，法律修正後有關人事同意權的規定，也可能導致憲政機關或其他法定機關之職權的行使，產生困境。至於有關總統國情報告的修正條文，抑或涉及國會調查權的規定等，不僅存在權力分立的爭議，甚至也有過度干預行政權、侵害人民權利的疑慮。這些種種因素，都是行政院認為此次相關修正法案窒礙難行之所在。
卓榮泰強調，民主政治的可貴之處，是經由討論與溝通的過程來建立共識。行政院研議提出覆議的目的，絕不是要升高兩院之間的對立與衝突，而是希望透過憲政運作的過程，能夠讓立法院再一次審視法案的內容，透過民主的對話，回應公民社會與各界的訴求，找出符合憲法與國家利益的最大共識。如此才能穩固民主的根基，政策與法案的品質才能更加提升。
卓榮泰並表示，透過憲政制度的設計來解決憲政體制面臨的危機，是行政院自始至終的態度和立場。雖然在目前國會生態下，行政院所提之覆議很有可能遭到立法院否決，但是行政院責無旁貸，仍會依憲法增修條文規定的程序，將本次修正案移請立法院覆議，以忠實捍衛憲政程序。