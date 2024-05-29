今日社論／國會修法必須遵守程序正義

我是廣告 請繼續往下閱讀
其實，國會五法也好，花東三法也好，國民黨和民眾黨要推出「福國利民」之法案，外界不應該一開始就預設立場、反射性地拒絕，而是要仔細詳讀內容之後再來做判斷。因此，藍白要說服民眾，就應努力向各界解釋法案內容，將條文一字一句對外交代清楚，且和執政黨進行理性討論，這樣才符合程序正義，而非在表決前的最後一刻才臨時搬出沒人看過的修正動議，即便在議事規則上站得住腳，卻有失道理。
近幾週來，國會改革法案的審查過程紛紛擾擾、爭議不斷，各方支持者都糾結在細節之上互相攻訐。例如在立法院院會中「舉手表決」，在議事規則上，事實上舉手表決亦是合法的方式之一，只是在執行過程中，清點人數造成疏漏，造成票數有誤，又留下另一個相罵本。
又如，17日當天究竟有沒有要處理花東法案？也有兩造說法，藍營稱立法院長韓國瑜裁示花東案等新任交通部長再協商，所以當天不會處理，批綠營是在帶風向，但事實上這個說法並沒有記錄在朝野協商的會後結論中，豈不是口說無憑。
各政黨及其支持者都抓了細節爭議進行攻防，但追根究柢，立法委員的修法過程就是應該遵照程序正義，一切開誠布公，好好仔細討論審查，才能服眾。
立法院的運作應以委員會為主體，修法立法的過程包括委員會審查、朝野協商、院會表決等層層關卡，若要完善修法且讓民眾監督國會，就應該在法案送到委員會時好好討論、逐條審查。然而，現在國人只看到委員會草率結束、條文保留送協商、最後冒出修正動議、藍白又用人數優勢強推過關，此等修法品質令人憂心。
對於新法修正，現有百位法律學者連署發出聲明，要求將國會五法退回委員會充分討論，讓各界充分參與、討論之後，再做周延而完整的立法，對於法案三讀，也盼行政院和總統行使覆議權，退回立院重審。
越來越高漲的民怨興起，立法院外的抗議群眾高舉各式各樣的創意標語，包括「我藐視國會」「沒有討論、不是民主」「退回重審」等等，再現大型社運場面。立法委員既然是由民意所選出的，怎可罔顧民意的怒吼？
這一屆的新國會才剛開始起步，未來還有4年，類似爭端恐會一再發生。儘管少數服從多數是民主之原則，但缺乏程序正義、以人數優勢強渡關山，也非民主真諦。現在行政院既已表態提起覆議，國會必須正視程序正義，逐條審查修法條文，方不負選民所託。