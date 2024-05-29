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今日社論／國會修法必須遵守程序正義

▲藍白聯手通過國會改革法案修法，大批群眾在立法院抗議。（圖／NOWnews攝影中心）
▲藍白聯手通過國會改革法案修法，大批群眾在立法院抗議。（圖／NOWnews攝影中心）

文／主筆室

新國會不平靜，在朝野激烈的對抗之中，國會改革法案三讀通過，然而諸多爭議，也招來了社會民意極大反彈。自5月17日開始，接連21日、24日和28日都有民眾赴立法院外集結抗議，甚至在全台各處遍地開花。立法院修法對於國家社會的影響甚鉅，因此每則條文皆須字斟句酌，經過充分討論審查，才能真正興利除弊，如今在吵鬧喧擾之中倉促修法，缺少程序正義，自然不被人民所接受。

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藍白力推修法，號稱國會「改革」法案，旨在監督制衡行政體系，然而同樣的條文內容，綠營稱之為「擴權、濫權」，完全是不同角度的解讀。朝野自有立場，那究竟是正向改革或是擴權濫權？國會應當早早將各版本的法案內容公諸於世，且經逐條討論、仔細論辯，讓人民好好地監看修法過程，才能讓各界判斷要支持哪一方，修法過程也才能完善。

其實，國會五法也好，花東三法也好，國民黨和民眾黨要推出「福國利民」之法案，外界不應該一開始就預設立場、反射性地拒絕，而是要仔細詳讀內容之後再來做判斷。因此，藍白要說服民眾，就應努力向各界解釋法案內容，將條文一字一句對外交代清楚，且和執政黨進行理性討論，這樣才符合程序正義，而非在表決前的最後一刻才臨時搬出沒人看過的修正動議，即便在議事規則上站得住腳，卻有失道理。

近幾週來，國會改革法案的審查過程紛紛擾擾、爭議不斷，各方支持者都糾結在細節之上互相攻訐。例如在立法院院會中「舉手表決」，在議事規則上，事實上舉手表決亦是合法的方式之一，只是在執行過程中，清點人數造成疏漏，造成票數有誤，又留下另一個相罵本。

又如，17日當天究竟有沒有要處理花東法案？也有兩造說法，藍營稱立法院長韓國瑜裁示花東案等新任交通部長再協商，所以當天不會處理，批綠營是在帶風向，但事實上這個說法並沒有記錄在朝野協商的會後結論中，豈不是口說無憑。

各政黨及其支持者都抓了細節爭議進行攻防，但追根究柢，立法委員的修法過程就是應該遵照程序正義，一切開誠布公，好好仔細討論審查，才能服眾。

立法院的運作應以委員會為主體，修法立法的過程包括委員會審查、朝野協商、院會表決等層層關卡，若要完善修法且讓民眾監督國會，就應該在法案送到委員會時好好討論、逐條審查。然而，現在國人只看到委員會草率結束、條文保留送協商、最後冒出修正動議、藍白又用人數優勢強推過關，此等修法品質令人憂心。

對於新法修正，現有百位法律學者連署發出聲明，要求將國會五法退回委員會充分討論，讓各界充分參與、討論之後，再做周延而完整的立法，對於法案三讀，也盼行政院和總統行使覆議權，退回立院重審。

越來越高漲的民怨興起，立法院外的抗議群眾高舉各式各樣的創意標語，包括「我藐視國會」「沒有討論、不是民主」「退回重審」等等，再現大型社運場面。立法委員既然是由民意所選出的，怎可罔顧民意的怒吼？

這一屆的新國會才剛開始起步，未來還有4年，類似爭端恐會一再發生。儘管少數服從多數是民主之原則，但缺乏程序正義、以人數優勢強渡關山，也非民主真諦。現在行政院既已表態提起覆議，國會必須正視程序正義，逐條審查修法條文，方不負選民所託。

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