與輝達漲逾7%同創歷史新高！美股那指首破萬七點 道瓊仍跌216點
受到輝達（Nvidia）股價漲幅超過7%的鼓舞，以科技股為主的美股那斯達克指數，週二收盤創歷史新高，首次突破17000點關卡。不過受到藥業股拖累、美國公債殖利率上揚等因素影響，道瓊工業指數則是收黑逾200點，3大指數可謂個別發展，互有漲跌。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《CNBC》等外媒報導，政府拍賣國債因需求疲軟，導致10年期美債利率上漲，回到4.5%關卡之上。另一方面，聯準會官員再放鷹，明尼阿波利斯聯邦準備銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）聲稱，美國經濟保持韌性，勞動力市場依然強勁，但仍應耐心監測通膨狀況，看是否真有放緩到足以支持降息的程度；而若物價壓力再次上升，亦不排除進一步升息的可能性。
28日收盤，道瓊指數下跌216.73點，或0.55%，收38852.86點；那斯達克指數上漲99.09點，或0.59%，收17019.88點；標普500指數上漲1.32點，或0.02%，收5306.04點；費城半導體指數上漲96.95點，或1.86%，收5317.87點。
道瓊指數方面，藥業股受壓，默克（Merck）走低2.6%，為表現最差道指成份股；而「晶片股王」輝達下週將實施股票分割「一拆十」，股價繼續水漲船高、漲幅逾7%創新高，並刺激那指首次突破17000點大關。