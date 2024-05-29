青鳥行動7萬人太吵了！靠窗兒童病患睡不著　台大醫護理師怒發聲

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「而且都過了晚上10點了， 還有喇叭車開到靠近兒童醫院附近大聲喊口號，也有很多群眾在唱歌。」也有病患家屬表示「抗議聲音真的吵到小孩都沒辦法好好休息。」甚至有化療病人提到：「我們在舊大樓住院都聽見了，真的好吵，我們是化療病人，都無法好好休息。」相關文章也被粉專「靠北護理師」轉貼。
抗議集會遊行影響醫院安寧！多數民眾認為不妥
其中有民眾在社群上發文呼籲：「青島東路不需要DJ台！不需要！晚上11點過後不要再出現任何呼喊聲，如果可以請用靜坐的方式，畢竟附近有醫院，病人要休息」，結果反被嗆聲：「喜歡當乖寶寶？反正10點一到大家就解散，讓病童安靜睡覺如何？反正惡法怎樣都會過，病童睡覺權益不容打折。」
然而眾多貼文在「Threads」上發酵，不少人都認為「參與政治不會是件壞事，但過了午夜該安靜的時候，尤其隔壁又是醫院，大家就不能靜坐代替呼喊嗎？」、「影響到病人真的完全不OK，早上要吵就算了，不可能連晚上都要這麼吵吧」、「聲音頻率會使玻璃或建築產生震動，那天DJ台bass的頻率，剛好就影響到兒童醫院，民主固然重要，但醫護人員跟病患的安寧，更需要被重視」。
值得一提的是，台大兒童醫院院長李旺祚日前也為此發聲提到：「民主社會民眾有表達意見的自由，院方不便干預抗爭情況，期待抗議者互相尊重，能自我控制、降低音量，不要影響看診及住院兒童的就醫權利，是更理想情況。」