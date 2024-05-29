大谷翔平「二刀流」回歸時間曝光！可飆出129公里　將重返投手丘

世界棒球12強賽完整賽程公布！中華首戰韓國　預賽5場都在大巨蛋

▲世界12強棒球賽，中華隊11月13日晚間6時30分首戰韓國，預賽有5場都在大巨蛋舉行。（圖／NOWnews資料照）
▲世界12強棒球賽，中華隊11月13日晚間6時30分首戰韓國，預賽有5場都在大巨蛋舉行。（圖／NOWnews資料照）

記者吳政紘/綜合報導

世界棒壘球總會(WBSC)今（29）日公布11月世界棒球12強賽賽程，預賽11月13日開打，中華隊晚間6時30分首戰韓國，5場賽事全部在台北大巨蛋。中華隊被分在B組，跟日本、韓國、古巴、多明尼加、澳洲同組，中華隊賽程為，11月13日對韓國、14日對多明尼加、15日休兵、16日對日本、17日對澳洲、18日對古巴，比賽地點都在大巨蛋，時間都在晚上6:00或6:30分開打，中華隊可說是被分在「死亡之組」，世界12強賽共分2組，共12隊，每組取前2名晉級11月21日到23日超級循環賽，最終決戰在24日，都在東京巨蛋進行。中華隊由曾豪駒主帥領軍，要想辦法突破列強。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中華隊賽程公布　中華隊跟日韓同組出線難

中華隊排名世界排名第5，這次被分在B組，同組的有分組第一的日本、排名第四的韓國、排名第八的古巴、還有排名第九的多明尼加、以及排名第11的澳洲。

B組在11月13日開打，共分3地展開比賽，日本首場在名古屋巨蛋球場進行澳洲對日本、之後飛往台灣，中華隊則在台北大巨蛋對上韓國。

中華隊賽程為，11月13日對韓國、14日對多明尼加、15日休兵、16日對日本、17日對澳洲、18日對古巴，比賽地點都在大巨蛋，晚間6時30分開打。

A組墨西哥(排名第2)、美國(排名第3)、委內瑞拉(排名第6)、荷蘭(排名第7 )、巴拿馬(排名第10)、波多黎各(排名第12)，比賽於11月9日到14日在墨西哥舉行。

首輪比賽後，各組取前2名晉級11月21日到23日超級循環賽，最終決戰在24日，都在東京巨蛋進行。

中華隊雖然擁有地主之便，但要遇到日韓的一軍等級強隊，要突破，還要看能否擊敗韓國等強隊，才有機會晉級。中華隊總教練為曾豪駒，首席教練高志綱，打擊教練彭政閔，投手教練王建民等出擊。

▲世界12強賽賽程，前2名晉級11月21日到23日超級循環賽，最終決戰在24日，都在東京巨蛋進行。（圖／WBSC官網）
▲世界棒球12強賽賽程，前2名晉級11月21日到23日超級循環賽，最終決戰在24日，都在東京巨蛋進行。（圖／WBSC官網）
12強中華隊賽程：

11/13對手韓國 晚間6:30分開打

11/14對手多明尼加 晚間6:30分開打

11/15休兵

11/16對手日本 晚間6:00開打

11/17對手多明尼加 晚間6:30分開打

11/18對手古巴 晚間6:30分開打

中華隊教練團名單：

總教練：曾豪駒

首席及投捕教練：高志綱

打擊教練：彭政閔

投手教練：王建民

內野守備教練：陳江和

外野守備兼跑壘教練：張建銘

張奕把存款都留給日本妻兒！獨自回台靠12強獎金過活　稱：很寂寞

世界12強／分組名單確定出爐！中華隊強碰日韓　開幕上演日澳大戰

世界12強教練團人選出爐！沿用經典賽班底　王建民、彭政閔都入列

世界12強／台灣同組名單出爐！ 將強碰日韓　預賽跟這5國搶2名額

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生