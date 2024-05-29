世界棒球12強賽完整賽程公布！中華首戰韓國　預賽5場都在大巨蛋

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中華隊排名世界排名第5，這次被分在B組，同組的有分組第一的日本、排名第四的韓國、排名第八的古巴、還有排名第九的多明尼加、以及排名第11的澳洲。
B組在11月13日開打，共分3地展開比賽，日本首場在名古屋巨蛋球場進行澳洲對日本、之後飛往台灣，中華隊則在台北大巨蛋對上韓國。
中華隊賽程為，11月13日對韓國、14日對多明尼加、15日休兵、16日對日本、17日對澳洲、18日對古巴，比賽地點都在大巨蛋，晚間6時30分開打。
A組墨西哥(排名第2)、美國(排名第3)、委內瑞拉(排名第6)、荷蘭(排名第7 )、巴拿馬(排名第10)、波多黎各(排名第12)，比賽於11月9日到14日在墨西哥舉行。
首輪比賽後，各組取前2名晉級11月21日到23日超級循環賽，最終決戰在24日，都在東京巨蛋進行。
中華隊雖然擁有地主之便，但要遇到日韓的一軍等級強隊，要突破，還要看能否擊敗韓國等強隊，才有機會晉級。中華隊總教練為曾豪駒，首席教練高志綱，打擊教練彭政閔，投手教練王建民等出擊。
12強中華隊賽程：
11/13對手韓國 晚間6:30分開打
11/14對手多明尼加 晚間6:30分開打
11/15休兵
11/16對手日本 晚間6:00開打
11/17對手多明尼加 晚間6:30分開打
11/18對手古巴 晚間6:30分開打
中華隊教練團名單：
總教練：曾豪駒
首席及投捕教練：高志綱
打擊教練：彭政閔
投手教練：王建民
內野守備教練：陳江和
外野守備兼跑壘教練：張建銘