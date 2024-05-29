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警告別讓烏克蘭攻擊俄羅斯！蒲亭：戰爭升級恐導致「全球衝突」

▲俄羅斯總統蒲亭28日警告，一旦西方國家同意讓烏克蘭使用他們的武器來攻擊在俄羅斯的目標，將會有「嚴重後果」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭28日警告，一旦西方國家同意讓烏克蘭使用他們的武器來攻擊在俄羅斯的目標，將會有「嚴重後果」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央廣播電臺

俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)28日表示，一旦西方國家同意讓烏克蘭使用他們的武器來攻擊在俄羅斯的目標，將會有「嚴重後果」。

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蒲亭發出這項警告之際，正值法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)表示，應該准許基輔襲擊俄羅斯境內向烏克蘭領土發射飛彈的軍事地點、以及烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)呼籲世界不要對俄烏戰爭感到厭倦。

在這場戰爭持續超過2年後，一些北大西洋公約組織(NATO)國家、和北約祕書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)都已提出呼籲，讓烏克蘭使用他們的武器來加強對俄羅斯領土的攻擊。

正在烏茲別克訪問的蒲亭表示，這種不斷的情勢升級可能導致嚴重後果。

蒲亭說，在歐洲、特別是那些小國，他們應該要搞清楚自己在玩什麼把戲。他提到許多歐洲國家「領土小但人口稠密」，因此他們在談論有關深入打擊俄羅斯領土時，應該要把這個因素牢記在心，這是一件嚴重的事。

蒲亭並補充說，就算烏克蘭軍隊發動這些攻擊，責任也在提供他們這些武器的西方供應者。

蒲亭還說，雖然他相信西方的軍事教官已經以傭兵身份在烏克蘭祕密行動，但如果有任何國家正式派遣教官，都將造成情勢的另一次「升級」，並且是朝向歐洲嚴重衝突、全球衝突邁出另一步。

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基(Oleksandr Syrsky)27日宣布，他們正在和法國針對派遣軍事教官到烏克蘭一事進行會談。

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