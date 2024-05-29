警告別讓烏克蘭攻擊俄羅斯！蒲亭：戰爭升級恐導致「全球衝突」

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在這場戰爭持續超過2年後，一些北大西洋公約組織(NATO)國家、和北約祕書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)都已提出呼籲，讓烏克蘭使用他們的武器來加強對俄羅斯領土的攻擊。
正在烏茲別克訪問的蒲亭表示，這種不斷的情勢升級可能導致嚴重後果。
蒲亭說，在歐洲、特別是那些小國，他們應該要搞清楚自己在玩什麼把戲。他提到許多歐洲國家「領土小但人口稠密」，因此他們在談論有關深入打擊俄羅斯領土時，應該要把這個因素牢記在心，這是一件嚴重的事。
蒲亭並補充說，就算烏克蘭軍隊發動這些攻擊，責任也在提供他們這些武器的西方供應者。
蒲亭還說，雖然他相信西方的軍事教官已經以傭兵身份在烏克蘭祕密行動，但如果有任何國家正式派遣教官，都將造成情勢的另一次「升級」，並且是朝向歐洲嚴重衝突、全球衝突邁出另一步。
烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基(Oleksandr Syrsky)27日宣布，他們正在和法國針對派遣軍事教官到烏克蘭一事進行會談。
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