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下雨除濕機開整天！台電示警「3大習慣」避火災：晚上睡覺不要用

▲連續下雨好潮濕，民眾常除濕機開整天或嘗試用冷氣除濕。台電示警除濕機「3大使用習慣」避免自燃起火發生火災，也建議晚上睡覺、無人看管時都應避免使用。（圖／記者徐銘穗攝）
▲連續下雨好潮濕，民眾常除濕機開整天或嘗試用冷氣除濕。台電示警除濕機「3大使用習慣」避免自燃起火發生火災，也建議晚上睡覺、無人看管時都應避免使用。（圖／記者徐銘穗攝）

記者蕭涵云/綜合報導

頻頻下雨下不停，空氣好潮濕，不少民眾除濕機一開就是一整天，或嘗試用冷氣除濕功能代替除濕機效果。台灣電力公司示警除濕機是容易引發火災的家電之一，提醒大家要注意除濕機「3大使用習慣」避免自燃起火，也建議晚上睡覺時、無人看管時都應避免使用，以防狀況發生時無法及時處理而釀災。

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在潮濕天氣裡，不少民眾家中常常整天都開著除濕機，甚至使用冷氣除濕功能代替或加乘除濕效果。不過對於除濕機的正確使用方法，還是有民眾一知半解。台灣電力公司便示警，除濕機是容易引發火災的家電之一，提醒大家「除濕機3大使用習慣」，注意用電安全避免自燃起火。

⚠️除濕機周圍不擺放雜物、易燃物
台電提醒民眾，使用除濕機時，周圍應保持適當的散熱通風空間，像是除濕機應與牆壁、家具、窗簾等物品保持50公分以上的距離；且除濕機周圍不要擺放過多雜物、易燃物等，避免不慎起火時，導致火勢迅速蔓延。

而且除濕機上方也別懸掛衣物、或擺放容易阻擋出風口的東西，如果除濕機上方物品不慎掉落、而蓋住出風口，會導致除濕機無法散熱很危險。

▲連日大雨，民眾不只出門感到困擾，還要擔心家中潮濕問題。（圖／記者蕭涵云攝）
▲連日大雨，民眾不只出門感到困擾，還要擔心家中潮濕問題。（圖／記者蕭涵云攝）
⚠️除濕機不和其他高功率家電共用延長線
不少民眾因家中電器多，常會使用電源延長線來擴充暫時的電力連接。不過台電便提醒民眾，除濕機屬於高功率家電，應該盡量使用專用插座，避免和其他高功率家電共用延長線，以防因電力過載、延長線溫度過高等情況而釀災。

⚠️不用除濕機時插頭應拔除
民眾如果要長時間離開，都要記得關閉除濕機並拔除插頭，不使用除濕機時不插插頭。台電更建議，晚上睡覺時、無人看管時、不在家不除濕都應避免使用除濕機，更確保除濕用電安全。

▲台電提醒「注意3不原則」，使用除濕機不出事。（圖／翻攝自台電電力粉絲團）
▲台電提醒「注意3不原則」，使用除濕機不出事。（圖／翻攝自台電電力粉絲團）

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