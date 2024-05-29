下雨除濕機開整天！台電示警「3大習慣」避火災：晚上睡覺不要用
頻頻下雨下不停，空氣好潮濕，不少民眾除濕機一開就是一整天，或嘗試用冷氣除濕功能代替除濕機效果。台灣電力公司示警除濕機是容易引發火災的家電之一，提醒大家要注意除濕機「3大使用習慣」避免自燃起火，也建議晚上睡覺時、無人看管時都應避免使用，以防狀況發生時無法及時處理而釀災。
記者蕭涵云/綜合報導
在潮濕天氣裡，不少民眾家中常常整天都開著除濕機，甚至使用冷氣除濕功能代替或加乘除濕效果。不過對於除濕機的正確使用方法，還是有民眾一知半解。台灣電力公司便示警，除濕機是容易引發火災的家電之一，提醒大家「除濕機3大使用習慣」，注意用電安全避免自燃起火。
除濕機周圍不擺放雜物、易燃物
台電提醒民眾，使用除濕機時，周圍應保持適當的散熱通風空間，像是除濕機應與牆壁、家具、窗簾等物品保持50公分以上的距離；且除濕機周圍不要擺放過多雜物、易燃物等，避免不慎起火時，導致火勢迅速蔓延。
而且除濕機上方也別懸掛衣物、或擺放容易阻擋出風口的東西，如果除濕機上方物品不慎掉落、而蓋住出風口，會導致除濕機無法散熱很危險。
除濕機不和其他高功率家電共用延長線
不少民眾因家中電器多，常會使用電源延長線來擴充暫時的電力連接。不過台電便提醒民眾，除濕機屬於高功率家電，應該盡量使用專用插座，避免和其他高功率家電共用延長線，以防因電力過載、延長線溫度過高等情況而釀災。
不用除濕機時插頭應拔除
民眾如果要長時間離開，都要記得關閉除濕機並拔除插頭，不使用除濕機時不插插頭。台電更建議，晚上睡覺時、無人看管時、不在家不除濕都應避免使用除濕機，更確保除濕用電安全。