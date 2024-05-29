國會改革法案三讀！韓國瑜遭丟「藍垃圾」罕動怒 凌晨16字發聲
立法院會28日三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，立法院長韓國瑜敲槌前，民進黨團不滿向主席台狂丟「藍垃圾」，讓韓國瑜一度要求「請大家安靜一下！」今（29）日凌晨韓國瑜似乎有感而發表示，「辛苦所有議事人員、維安警力！恪守本分，為所當為，沉澱準備，繼續加油，一起努力！」
記者孫唯容／綜合報導
立法院28日力拼三讀《立法院職權行使法》修正草案，議事人員宣讀完全案條文後，韓國瑜宣布，國民黨團提出的文字修正，不過民進黨有異議，要進行表決，豈料還沒表決完，民進黨立委突然在台下，從袋子裡拿出數包「藍垃圾」，更特地用藍色袋子貼上「垃圾」，丟向主席台場面亂作一團，也讓韓國瑜為控制場面表示「請大家安靜一下！」、「黨團幹部管一下好嗎？」
最終，韓國瑜於晚間11時許表示，本次會議進行到此，黨團協商作出結論，行政院長卓榮泰本周五將來立院提出施政報告，他有兩件事情拜託，首先是請大家踴躍參加，其次是希望注意服裝儀容，不要穿牛仔褲、球鞋，「連高級餐廳都不准這樣的穿著，我們立院自己從自己做起。」
昨日在立法院發生的激烈衝突結束後，韓國瑜今日凌晨透過臉書有感而發寫道「辛苦所有議事人員、維安警力！恪守本分為所當為，沈澱準備繼續加油，一起努力。」