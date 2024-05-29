在野黨嗆廢除監察院　矢板明夫：捍衛憲法是假、奪權是真

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話鋒一轉，矢板明夫提起了國民黨團總召傅崐萁，對其「一定會廢除監察院，而且從今天開始」的言論，感到十分吃驚，因為「廢除監察院」這句話別人可以說，身為國民黨黨團總召卻不能說，畢竟幾個月前，國民黨的立委們就是喊著「捍衛中華民國憲法」的口號當選的，按照民主社會的常識，競選口號是政黨對選民的莊嚴承諾，為何剛當選幾個月，就開始要修改憲法了？
矢板明夫直言，中華民國憲法的別名就叫「五權憲法」，是國民黨的老祖宗孫中山想出來的，比別的民主國家多了兩權、顯得有些不倫不類，而廢除監察院和考試院也是老話題了，本來是可以討論的，只是國民黨這幾年像保護自己的眼睛一樣，愛護中華民國憲法，動不動就批評民進黨不遵守憲法，侯友宜、江啟臣、朱立倫等人也說：「中華民國憲法是護國神山、是定海神針、是國民黨的核心價值」。
矢板明夫認為，國民黨口口聲聲說捍衛憲法，主要是在2000年丟掉政權以後，但在台灣，最不尊重中華民國憲法的就是國民黨，回顧二戰後國民黨一黨獨裁統治台灣40多年、根本無視中華民國憲法的存在，還弄出一個「動員戡亂時期臨時條款」，把自己變成太上皇，在台灣隨便抓人殺人、作威作福，直到丟掉政權後，才開始要求執政黨「尊重憲法」。
矢板明夫點出，今年1月的立委選舉、國民黨時隔8年再次成為了國會最大黨，馬上著手國會的擴權，現在又為了拿到完整的調查權，開始打「廢除監察院」的主意；然而，廢除監察院的前提，是需要把憲法改得面目全非的，可見其「捍衛中華民國憲法」是假，「奪權」才是真。