新垣結衣直接和星野源空中連線 女神駁離婚「那些事完全沒根據」
日本女神新垣結衣22日被爆料和老公星野源婚變，夫妻倆齊聲駁斥，昨（28）日深夜，新垣結衣索性親自上另一半主持的廣播節目，星野源當場和老婆通電話，反擊八卦網紅的謠言，新垣結衣無奈地說：「那些事情完全沒有事實依據，希望大家能夠安心！」
記者楊穎軒／綜合報導
星野源在廣播節目《星野源的ALL NIGHT NIPPON》透露，爆料他偷吃NHK女主播的X貼文發布當天，他剛吃完晚飯，正在洗碗，隨手瀏覽一下自己的IG，疑惑怎麼最新一則貼文的留言數突然增加，而且都是誹謗性的發言，這時就接到經紀人的電話。
節目中，星野源說，當時感覺自己因為一件完全沒有做過、毫無事實依據的事情，而被全日本的人憎恨，這種經歷前所未有，「真的非常可怕，我想到除了我之外的每個人...我的老婆、同事也可能因此感到痛苦，就覺得非常難過，真的非常悲傷，我真的不想再有那樣的感覺」，他向粉絲表示：「希望你們放心，再次聲明，我100%、一件都沒有做過，完全是謠言！」
而新垣結衣隨後和星野源在空中連線，新垣結衣解釋自己為何會突然出現，「很抱歉打擾你們，我的粉絲們也在擔心我，我希望我能親口告訴他們，我來這裡是想親自告訴大家，傳言和被炒作的那些事情完全沒有事實依據，希望大家能夠安心。」