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新垣結衣直接和星野源空中連線　女神駁離婚「那些事完全沒根據」

▲新垣結衣（左）上星野源廣播節目，夫妻倆親自發聲否認婚變。（圖／月薪嬌妻官方推特）
▲新垣結衣（左）上星野源廣播節目，夫妻倆親自發聲否認婚變。（圖／月薪嬌妻官方推特）

記者楊穎軒／綜合報導

日本女神新垣結衣22日被爆料和老公星野源婚變，夫妻倆齊聲駁斥，昨（28）日深夜，新垣結衣索性親自上另一半主持的廣播節目，星野源當場和老婆通電話，反擊八卦網紅的謠言，新垣結衣無奈地說：「那些事情完全沒有事實依據，希望大家能夠安心！」

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星野源在廣播節目《星野源的ALL NIGHT NIPPON》透露，爆料他偷吃NHK女主播的X貼文發布當天，他剛吃完晚飯，正在洗碗，隨手瀏覽一下自己的IG，疑惑怎麼最新一則貼文的留言數突然增加，而且都是誹謗性的發言，這時就接到經紀人的電話。

▲日本女星新垣結衣今（19）傳出閃婚，嫁給《月薪嬌妻》合作演員星野源，讓網友大為震驚。（圖／月薪嬌妻官方Twitter）
▲新垣結衣（左）、星野源二度發聲回擊婚變謠言，希望粉絲可以放下心中大石。（圖／TBS月薪嬌妻X）
節目中，星野源說，當時感覺自己因為一件完全沒有做過、毫無事實依據的事情，而被全日本的人憎恨，這種經歷前所未有，「真的非常可怕，我想到除了我之外的每個人...我的老婆、同事也可能因此感到痛苦，就覺得非常難過，真的非常悲傷，我真的不想再有那樣的感覺」，他向粉絲表示：「希望你們放心，再次聲明，我100%、一件都沒有做過，完全是謠言！」

而新垣結衣隨後和星野源在空中連線，新垣結衣解釋自己為何會突然出現，「很抱歉打擾你們，我的粉絲們也在擔心我，我希望我能親口告訴他們，我來這裡是想親自告訴大家，傳言和被炒作的那些事情完全沒有事實依據，希望大家能夠安心。」

▲▼星野源（上下圖右）與新垣結衣對外宣稱最近拍攝《月薪嬌妻》特別篇後，才擦出戀愛火花。（圖／TBS月薪嬌妻推特）
▲星野源（右）與新垣結衣拍《月薪嬌妻》特別篇擦出愛火，2021年登記結婚。（圖／TBS月薪嬌妻X）

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