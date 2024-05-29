輝達領軍、那指再創新高點　權值股表現震盪、台股開低走高漲19點

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權值股震盪，台積電開盤上漲2元、來到867元；鴻海、聯發科在盤面震盪，鴻海至185.5元，聯發科來到1310元。
美國股市昨日漲跌互見，壓力來源在於聯準會官員再度釋出鷹派發言，明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡利指出，在降息之前，應等待通膨取得更顯著的進展，如果通膨持續，聯準會並不排除進一步升息的可能。他指出「2024年肯定不會降息2次以上。」因此，10年期美債殖利率回到4.5%關卡之上，道瓊指數下跌216.73點或0.55%，收38852.86點；那斯達克指數上漲99.09點或0.59%，收17019.88點，再創歷史新高；標普500指數上漲1.32點或0.02%，收5306.04點；費半指數上漲96.95點或1.86%，收5317.87點。
科技五大天王全數收高，Meta上漲0.36%，蘋果上漲0.005%，Alphabet上漲0.81%，微軟上漲0.04%，亞馬遜上漲0.77%。而半導體股由輝達領漲，輝達上漲6.98%，首度突破1100美元，再創歷史新高，AMD上漲3.16%，美光上漲2.46%，博通上漲0.33%，高通上漲1.29%，應用材料上漲 0.19%，德儀上漲0.21%。
台股ADR齊揚向上，台積電ADR下跌0.37%，日月光ADR上漲1.97%，聯電ADR上漲3.62%，中華電信ADR持平。