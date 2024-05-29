越南金價超越國際！債務秒變兩倍　金價導致家庭決裂

輝達領軍、那指再創新高點　權值股表現震盪、台股開低走高漲19點

▲台北股市今（29）日開盤下跌12點，不過隨後立即翻紅，上漲19.38點、來到21877.79點。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（29）日開盤下跌12點，不過隨後立即翻紅，上漲19.38點、來到21877.79點。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

美國股市昨（28）日漲跌互見，台北股市今（29）日開盤下跌12點，不過隨後立即翻紅，上漲19.38點、來到21877.79點，預估成交量為4700億元。

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大盤表現震盪，不過中小型股強勁走高，櫃買指數開盤上漲1.05點、來到260.41點，續寫24年新高，預估成交量為1400億元。

權值股震盪，台積電開盤上漲2元、來到867元；鴻海、聯發科在盤面震盪，鴻海至185.5元，聯發科來到1310元。

美國股市昨日漲跌互見，壓力來源在於聯準會官員再度釋出鷹派發言，明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡利指出，在降息之前，應等待通膨取得更顯著的進展，如果通膨持續，聯準會並不排除進一步升息的可能。他指出「2024年肯定不會降息2次以上。」因此，10年期美債殖利率回到4.5%關卡之上，道瓊指數下跌216.73點或0.55%，收38852.86點；那斯達克指數上漲99.09點或0.59%，收17019.88點，再創歷史新高；標普500指數上漲1.32點或0.02%，收5306.04點；費半指數上漲96.95點或1.86%，收5317.87點。

科技五大天王全數收高，Meta上漲0.36%，蘋果上漲0.005%，Alphabet上漲0.81%，微軟上漲0.04%，亞馬遜上漲0.77%。而半導體股由輝達領漲，輝達上漲6.98%，首度突破1100美元，再創歷史新高，AMD上漲3.16%，美光上漲2.46%，博通上漲0.33%，高通上漲1.29%，應用材料上漲 0.19%，德儀上漲0.21%。

台股ADR齊揚向上，台積電ADR下跌0.37%，日月光ADR上漲1.97%，聯電ADR上漲3.62%，中華電信ADR持平。

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