天氣預報／今午後防大雨！吳德榮：週末鋒面重整 雨彈再掃全台
梅雨季多雨的模式開啟，不過近幾天可以享受短暫的降雨空檔，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，今（29）日雨勢集中在午後，局部地區還是要小心較大雨勢，明後兩天（5/30至5/31）鋒面北移，水氣增多，週末（6/1至6/2）鋒面直接影響，全台有雨需留意「劇烈天氣」。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日至週五，鋒面南移到巴士海峽，相較於昨（28）日天氣好轉，各地大致多雲時晴，午後有「局部短暫陣雨或雷雨」的機率，仍有較大雨勢。今日至週五氣溫逐日漸升，今日各地區氣溫分佈上，北部攝氏19至31度，中部攝氏20至33度，南部攝氏21至33度，東部攝氏20至32度。
吳德榮提及，明日、週五水氣逐漸北移，南台灣除了午後外，其它時間也都有「局部短暫陣雨或雷雨」的機率，週六、週日鋒面重整回到台灣，水氣增多，全台都有「局部陣雨或雷雨」，有「強對流」發展，伴隨雷擊、強風、瞬間大雨等「劇烈天氣。
下週一至下週二（6/3至6/4）鋒面再南移至巴士海峽，天氣好轉、各地大致多雲時晴，午後有局部短暫陣雨或雷雨，此外，「艾維尼颱風」目前強度達到最強，但僅為中颱下限，未來有逐漸減弱的趨勢，目前在琉球南方海面，預測向東北加速遠離。