營收突破100億元！日本夫婦在越南創立披薩店　熬13年成國際名店

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《日經亞洲》報導，「Pizza 4P's」的創辦人原本是日本著名資訊科技公司Cyber Agent派駐越南的益子陽介（Yosuke Masuko）和高杉早苗（Sanae Takasugi），兩人在2011年辭去讓人羨慕的外派工作，在胡志明市開設第一家Pizza 4P's餐廳，苦熬13年後，截至今年4月底在越南已有32間門市。
其中14家位於胡志明市、12家位於河內，同時走向國際，在2021年進軍柬埔寨，並在去年進入印度和日本，接下來還計畫在擁有2.76億人口的印尼展店，這對日本夫婦稱印尼市場是「一個有吸引力的披薩潛在市場」。
據悉，「Pizza 4P's」成功的秘訣在於食材新鮮，而知名的起司，一開始越南並沒有生產，益子陽介決定自行經營牧場飼養乳牛，再用新鮮牛奶來製作起司，歷經各種挫折後，終於成功生產出品質卓越的起司，甚至可以供應飯店使用，許多饕客也因為口感獨特的起司慕名而來。
除此之外，他透露「數據驅動的品質和服務一致性」，也造就該店的成功。為了維持高品質服務，公司每月都對全部3100名員工進行調查，評估他們的工作滿意度，他強調這個想法是「透過提高工作動機來促進服務升級」。另外，他們也會在餐廳和旅遊網站上對顧客進行調查，並將結果編成指數。東京一家Pizza 4P's的品質管控負責人、27歲的Nguyen Thi Tuyet Ngan說：「即使在不同的國家和不同的門市，基於數據和共享員工體驗的統一品質，也會贏得客戶信任。」
現年45歲的益子陽介回憶起他擔任創投主管的日子，當時他不斷思考如何幫助他的客戶增加收入，然而他也時常捫心自問：「我所做的事真的能讓人們快樂嗎？」因此在2010年走出舒適圈，想做些「讓人們真正快樂的事」。之所以想到開披薩店，是因為大約25年前自己還在澳洲讀大學時，一位朋友在發給他訣別信後自殺，他很自責沒能救他。在那之後，他去環遊印度、練瑜珈及做許多其他事情，但「沒有什麼比和朋友們一起參加披薩派對更能讓我平靜」。
他對披薩的治癒能力著迷，在東京的父母家前院建造一個窯爐，完全手工製作烘烤的披薩受到朋友的歡迎，因此他決定投入這個產業。如今這家披薩店逐漸成國際名店，也讓每個前來享用的顧客感到快樂。
「Pizza 4P's」在疫情期間也陷入危機，即使沒有營業，還是必須支付月薪和租金，這使餐廳一度負債6億日圓（約1.25億台幣）。幸好疫情過去後，顧客陸續回歸，兩人在今年還清債務，並且「Pizza 4P's」在東南亞造成轟動，也吸引來自母國日本的資金，兩人在2022年獲得日本政府隸屬機構Cool Japan Fund的1000萬美元（約3.25億台幣）投資，預計用來推廣日本食材。