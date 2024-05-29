《慷慨的感染力》台灣出版在即！創造更公平世界 比爾蓋茲都大推
擔任TED大會總裁暨首席策展人長達二十多年的克里斯．安德森（Chris Anderson），六月四日即將在台出版新書──《慷慨的感染力：在善良被低估的年代，讓善意泛起漣漪》。TED大會以十八分鐘的演講形式聞名全球， 擴大許多講者在世界各地的影響力。克里斯．安德森的新書透過他親眼見證的案例，講述人們如何運用慷慨的感染力來傳播善意。近日中捷砍人案中挺身而出的長髮哥，也印證了書中談及的慷慨助人，這是一種被低估的善良，也是一種潛藏在我們之中的本能。
國際中心／綜合報導
向來具有指標性的比爾．蓋茲，夏季書單於五月二十一日公布，也將這本列為推薦書籍之一。蓋茲提到：「我和克里斯同樣對創新如何幫助解決重大挑戰及改善世界有著濃厚的興趣，我們合作過好幾次。他的新書探討網路是如何放大慷慨的影響，身處數位時代的我們比以往任何時候都更加連結彼此，但這種連結並沒有培育出我們所期望的慷慨。克里斯提出一個可以幫助個人、政府、企業發揮更多慷慨的計畫，書裡呼籲我們需要擴大對慷慨的定義。當眾人齊心努力時，慷慨才會如傳染般發生。如果我們想創造一個更公平的世界，卻不知從何下手的話，《慷慨的感染力》就很適合你。如果足夠多的人讀這本書並去實踐，世界真的會成為一個更加慷慨的地方。」
克里斯在書中提醒讀者，每人都可以成為人類展現慷慨的催化劑，不論貧富、位階高低，我們內在具有改變世界的潛能。儘管網路引發過網路成癮、數據監控、虛假資訊等災難，不過我們能設法將網際網路引導成一個更友善、正向、慷慨的地方。
克里斯提及單是擁有慷慨的心懷就足以鼓舞他人，大家可以攜手推動共善的力量，發揮慷慨的漣漪效應。當對抗外在的冷嘲熱諷，能促使眾人團結一致，為共同目標一同奮鬥。一旦你開始給予，善行能引發善行，感染人們付出，許多人的生命會因而受惠。