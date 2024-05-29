擴香品牌曝三大技巧掌握韓系室內香氛美學

想要像韓劇女主一樣把家裡的房間佈置得簡約舒適又有品味，嚮往韓式生活風格，一定要掌握「香氛」這個關鍵性元素。韓國專業香氛品牌 COCODOR今年全新推出 Moment時光系列擴香瓶從外型設計到香氣調製，運用三大技巧充份展現韓系室內香氛美學。
記者陳美嘉／高雄報導
韓國人崇尚「整潔」，室內空間常以大量的白色與低飽和的淺色系如木頭色或奶茶色構成，即使是較深的顏色如灰色或藍色，也會有一種清爽的潔淨感。由於家具、寢具也會統一色系，因此兼具擺飾功能的擴香瓶更有畫龍點睛的效果。COCODOR 陸續以Signature 經典系列的黑色LOGO、White Label系列的白色瓶標引領風潮，新出的Moment 時光系列更以霧銅色瓶蓋、奶茶色瓶標，搭配深棕色厚實手感圓潤玻璃瓶，溫暖精緻的質感設計，優雅打造韓系家居氛圍。
「連空氣也要乾淨好聞！」對於韓國人來說，在室內空間使用香氛，可能比在身上使用香水、香膏更為普遍且必需。Moment時光系列擴香瓶300ml共有4款香味，包含「梨花木蘭」、「白琥珀」、「法國薰衣草」、「青檸羅勒」滿足各式需求。
「不同空間的存在感」韓國人使用室內香氛時相當講究，因應不同空間大小，可以使用不同容量的擴香瓶，兼顧裝飾效果以及香氣擴散遠近濃淡的實用功能。COCODOR今年特別推出Premium格調系列擴香禮盒 500ml/3入組，深棕色圓潤瓶身，選用可回收的 PET 環保材質，共有兩組香味，四月花香/森林晨香/親親寶 貝、黑櫻桃/花草市集/森林書店，一次擁有三種不同風格的香味。
深受消費者喜愛的COCODOR 經典系列擴香瓶 2024年全新推出4款香味，蜜梨小蒼蘭/森林書店/伯爵茶/親親寶貝，加上原有的香味選擇多達15種。此外，今年 COCODOR也將經典擴香換新裝，以不同顏色的繽紛彩盒區分香調，讓香氛迷們能夠快速入門COCODOR的香氛世界。官網即日起獨家上架。