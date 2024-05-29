大谷翔平讓出打擊王！Betts敲致勝安　道奇5:2大都會中止5連敗

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大谷翔平本場5次上場打擊，沒有敲出任何安打還吞下2次三振，首打席遭到三振，第2、第3與第4打席皆是敲出滾地球出局，延長賽10局時更是吞下三振，沒能幫助球隊打回保險分，賽後打擊率降為0.329，此外大谷翔平已經連續9場沒有開轟，陷入短暫的「全壘打荒」。
隨著大谷翔平在雙重賽首戰手感不佳，主帥Dave Roberts決定在雙重戰第2戰讓大谷翔平暫時休息，並未排在先發打線中。
道奇延長賽反撲 終止5連敗
此戰大都會率先在3局下開啟攻勢，Brett Baty先是靠著保送上壘，隨後Francisco Linder掃出右外野2分砲，幫助球隊先馳得點，前5局打完由大都會取得2：0領先。
道奇打線在後半段展現出不服輸的氣勢，先是在8局與9局分別靠著Freddie Freeman與Chris Taylor得點圈適時安打各攻下1分，雙方前9局打完戰成2：2平手。
進到延長賽10局上，道奇打線發起攻勢，Mookie Betts先是在一、二壘有人時擊出超前比分的安打，隨後Freddie Freeman再補上一發右外野2分砲，幫助球隊擴大領先優勢，終場就以5:2在延長賽擊敗大都會，搶下雙重戰首戰勝利，也終止近期5連敗。