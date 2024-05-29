颱風生成會更靠近台灣！專家：下半年「反聖嬰現象」幾乎成定局
反聖嬰成形，幾乎篤定！臺灣大學大氣科學博士林得恩表示，今年下半年「反聖嬰現象」有相當高的機率會發生，對台灣的影響主要是「夏天及隔年春雨的降雨量」以及「颱風生成位置會較靠近台灣」，後續發展值得關注。
記者張志浩／綜合報導
林得恩說明，美國國家氣象局氣象預報中心在5月最新研究指出，聖嬰現象的訊號已近尾聲，隨後，反聖嬰現象將再度接手，預測評估今年7至9月形成的機率再提昇為69%，9月之後，形成的機率都在80%以上，11至明年1月發生的可能性也再提昇至87%，整體來看，反聖嬰肇生的機率愈來愈大。
林得恩指出，過去歷史事件的統計分析，反聖嬰現象肇生時，當年臺灣夏天及隔年春雨的降雨量都會減少，秋季在東北部及東部的降雨量也會增多，冬天到隔年春季氣溫會比較低。另一方面，西北太平洋颱風生成數量會減少，但一旦生成後，通常都會比較靠近臺灣。
此外，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也補充，反聖嬰發生時，颱風生成的位置會比較靠近菲律賓海，因此颱風會有「比較靠近台灣、生命週期較短、強度較弱」的特性，反聖嬰還會造成10月中旬開始，中國北部的「冷空氣較強」，導致台灣宜蘭、東北部地區的「異常降雨」變多，對今年頻繁發生地震的東部地區，將會是一大考驗。