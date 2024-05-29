台股連日創高！市值型ETF跟著旺 00923低碳加持漲最多
近期在520行情助攻、AI科技題材激勵，以及企業財報表現優於市場預期等多重利多帶動下，台股連日大漲創高，若自4月22日以來計算大盤反彈幅度，期間累積漲幅近12.61%，連帶台股市值型ETF表現也跟著水漲船高。其中前十強的台股市值型ETF，以選股中還兼顧ESG低碳概念的00923群益台ESG低碳50表現最佳，上漲近15.7%，更勝大盤，其次則為006203元大MSCI台灣和0050元大台灣50。
記者許家禎／台北報導
法人表示，市值型ETF通常代表的整個市場，主要追蹤大盤指數，以市值規模來排列篩選成分股，若是看好該市場後續潛力，便適合透過市值型ETF來參與行情，有助長期投資人實現資本增值。在台股市場中，便有多檔市值型ETF可做選擇，而近年發行、較新型的市值型ETF在產品設計上，還多融入ESG低碳、公司治理等因子，包括訴求布局於低碳市值龍頭企業的00923群益台ESG低碳50、著重企業公司治理表現的00692富邦公司治理等等。
以近期表現最突出了市值型ETF-00923群益台ESG低碳50為例，便是提供投資人在追求市場長期表現之餘，也能順勢掌握ESG永續投資大勢。00923透過層層淨化的選股機制，選出ESG評分高且碳密度低、獲利能力佳的永續好企業，能順勢參與台股多頭行情，也同步考量到台灣大多數龍頭企業都依賴出口，在台灣減碳政策越趨明確和國際減碳潮流當道下，重視低碳管理的企業也相對能避開碳費碳稅的衝擊，在營運獲利上也可望展現較為穩健的表現，更有望吸引資金配置，例如：AI科技族群，還能兼享AI成長趨勢，長期投資前景可期。
※【NOWnews 今日新聞
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