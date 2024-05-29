北風衝到巴士海峽了！ 鄭明典：「高壓早退」不正常　對台影響曝

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不過針對「高壓早退是否對後續梅雨帶來影響？」黃恩鴻認為「還有待後續更多資料觀察，不過梅雨還是會來。」
針對近期天氣，黃恩鴻表示，今天鋒面南移到巴士海峽，台灣吹偏東北風，中南部及東南部有局部短暫陣雨甚至雷雨，午後有局部較大雨勢發生，不過降雨空檔增加，降雨範圍也較小，其它地區為多雲，僅午後有局部短暫陣雨；北台灣天氣稍涼，高溫略降，低溫降到攝氏22至23度左右。
明（30）日鋒面逐漸北移，環境再轉為偏南風，各地氣溫雖然溫暖悶熱，但水氣增多，中南部仍有短暫陣雨或局部雷雨，其它地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，西半部山區有局部較大雨勢發生的機率。
週五（5/31）有另一鋒面接近，水氣增多的情況下，各地雨勢再起，全台都有局部短暫陣雨，其中西半部及東北部降雨較明顯，有局部雷雨的機會，且午後西半部有局部較大雨勢發生。
週六、週日（6/1、6/2）鋒面影響，各地降雨機率高，並有局部較大雨勢，尤其西半部降雨範圍較廣、空檔較短，下週一（6/3）鋒面南下到巴士海峽，台灣再轉吹東北風，北台灣氣溫下降、天氣較涼，各地早晚亦轉涼，南部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。