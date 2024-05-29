LINE免費貼圖21組！下雨天「早安、晚安」新圖到　限量10萬人下載

北風衝到巴士海峽了！ 鄭明典：「高壓早退」不正常　對台影響曝

▲鄭明典表示，北方系統並不特別強，但是太平洋高壓整個移開南海範圍，所以北風已衝到巴士海峽。（圖／鄭明典臉書）
▲鄭明典表示，北方系統並不特別強，但是太平洋高壓整個移開南海範圍，所以北風已衝到巴士海峽。（圖／鄭明典臉書）

記者張志浩／綜合報導

北風衝到巴士海峽！前中央氣象局局長鄭明典今（29）日發文指出，「北方系統並不特別強，但是太平洋高壓整個移開南海範圍，所以北風可以往南走，而且北風前緣對流也不特別強，氣候上，高壓這麼早退並非常態。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此氣象署預報員黃恩鴻提及，通常進入梅雨季後，較不會有東北季風出現，但今天卻有明顯的東北季風增強，除了大尺度的天氣系統勢力對抗外，「艾維尼颱風」強力的低壓中心也間接助長東北季風強度，甚至有破壞鋒面結構，導致鋒面位置南移的情況，因此今明兩天台灣天氣較為穩定。

不過針對「高壓早退是否對後續梅雨帶來影響？」黃恩鴻認為「還有待後續更多資料觀察，不過梅雨還是會來。」

▲本週鋒面在台灣上空南北徘徊，各地天氣不都較不穩定。（圖／中央氣象署提供）
▲本週鋒面在台灣上空南北徘徊，各地天氣不都較不穩定。（圖／中央氣象署提供）
針對近期天氣，黃恩鴻表示，今天鋒面南移到巴士海峽，台灣吹偏東北風，中南部及東南部有局部短暫陣雨甚至雷雨，午後有局部較大雨勢發生，不過降雨空檔增加，降雨範圍也較小，其它地區為多雲，僅午後有局部短暫陣雨；北台灣天氣稍涼，高溫略降，低溫降到攝氏22至23度左右。

明（30）日鋒面逐漸北移，環境再轉為偏南風，各地氣溫雖然溫暖悶熱，但水氣增多，中南部仍有短暫陣雨或局部雷雨，其它地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，西半部山區有局部較大雨勢發生的機率。

週五（5/31）有另一鋒面接近，水氣增多的情況下，各地雨勢再起，全台都有局部短暫陣雨，其中西半部及東北部降雨較明顯，有局部雷雨的機會，且午後西半部有局部較大雨勢發生。

週六、週日（6/1、6/2）鋒面影響，各地降雨機率高，並有局部較大雨勢，尤其西半部降雨範圍較廣、空檔較短，下週一（6/3）鋒面南下到巴士海峽，台灣再轉吹東北風，北台灣氣溫下降、天氣較涼，各地早晚亦轉涼，南部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。


颱風生成會更靠近台灣！專家：下半年「反聖嬰現象」幾乎成定局

天氣預報／今午後防大雨！吳德榮：週末鋒面重整　雨彈再掃全台

鋒面南移到台灣腳邊！今午後中南部仍有大雨　颱風艾維尼衝向日本

本週「唯一好天氣時段」來了！週五新鋒面來襲　全台有雨再3天

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載