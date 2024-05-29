吳孟達出場僅1分鐘？片商主打遺作 影迷遭騙批：消費達叔不要臉
香港已故藝人吳孟達因肝癌於2021年過世，享壽70歲。近日，吳孟達生前最後一部電影《變體》上線後吸引不少影迷關注。《變體》以吳孟達遺作當作賣點，未料在片中僅現身短短1分鐘，引發不少影迷的批評與責罵，有不少粉絲認為片商此舉就是在「消費故人」，紛紛在網路論壇留言責罵片商：「消費達叔不要臉！」
記者張一笙／綜合報導
事實上，《變體》是由譚耀文和代斯主演，吳孟達僅僅只是作為一個客串角色現身，不過片商在宣傳時打著「達叔銀幕絕唱之作」的口號為本片爭取曝光，因此不少影迷看完電影後，發現吳孟達在電影中的鏡頭只有短短不到一分鐘，都認為自己被騙了。
《變體》是在2019年拍攝完成，原先訂於2020年上線，未料期間遭逢新冠肺炎影響，因此選擇延後至今，並於5月25日上線。片商在片尾加入「本片懷念吳孟達先生」字幕，表達對吳孟達的追思與敬意，不少影迷批評片商消費吳孟達的手段非常不要臉。
電影播出後，在中國電影論壇豆瓣上累積不少負評，不少中國影迷紛紛直言表示：「這部片致敬了不少科幻電影，就連達叔也致敬了，但還是不影響他是爛片的事實」、「吳孟達真的有出現，就一分鐘」、「大家不要浪費時間了」、「消費達叔真的有夠不要臉」、「拍得好叫致敬，拍得一般叫模仿，但這部片叫做瞎胡搞」。