越南成下一個世界工廠！台灣是越南投資排名第四國

越南經濟近幾年蓬勃發展，並且由於中國和美國關係緊張，全球供應鏈轉移熱潮崛起，也讓越南成為下一個世界工廠的首選。台灣對越南的累計投資額超過393億美元，台灣在越南的投資排名已達到第四名。2023年新進投資仍持續上升，年成長率達113%，總額超過28.8億美元。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據經濟部的數據，目前大約有九萬名台灣人生活在越南，其中大多數是商務人士或投入專業領域，他們來自科技、資訊科技、金融等服務行業。而17.7%的台灣傳統製造業和15.04%的資訊和數位科技企業正積極考慮進軍越南，這也讓越南成為主要的投資目標。
根據《彭博社》，預估 越南2024 年和 2025 年的國內生產毛額（GDP）成長率分別為 6% 和6.4%。而去年越南各行業新增外國直接投資（FDI）計畫超過 152.9 億美元，註冊外國直接投資總額同比增長近 15%。
國際貨幣基金組織（IMF）推測在2038年越南GDP估達1.56兆美元，躍身為全球第21名，擠下印尼並成為東協（ASEAN）經濟領頭羊。IMF認為最晚在2033年前，越南可望升至第24位，經濟規模達1.05兆美元，是當前全球最具有投資潛力的市場之一。