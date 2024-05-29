2024「全球25間最佳航空公司」出爐！台灣長榮上榜了
全球航空評鑑網站「AirlineRatings.com」，每年都會根據航空公司的安全性、創新性、機隊年齡、旅客意見、盈利能力等12個項目，評估全球300多家航空公司的綜合表現並進行排名，2024「全球25家最佳航空公司」名單已出爐，卡達航空重回冠軍寶座，而長榮航空則排名第13，是唯一上榜的台灣航空公司。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據「AirlineRatings.com」官網資訊，今年前25名的航空，前10名依序為卡達航空、大韓航空、國泰航空、紐西蘭航空、阿聯酋航空、法荷航、全日空、阿提哈德航空、澳洲航空、維珍航空。
至於第11名至第25名，則依序是越南航空、新加坡航空、長榮航空、TAP葡萄牙航空、芬蘭航空、捷藍航空、夏威夷航空、阿拉斯加航空、漢莎航空、土耳其航空、英國航空與西班牙航空（IGA集團）、加拿大航空、達美航空、聯合航空以及美國航空。
AirlineRatings.com主編湯瑪斯（Geoffrey Thomas）表示，儘管前10名的分數非常接近，但卡達航空在許多項目都名列第1，乘客對其評價領先所有航空公司，其高標準的服務也體現在顧客反饋中。