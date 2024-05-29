藍委轟民進黨「監控人民」翻車？國安局：較可能是商業分析活動
國民黨立委陳玉珍等藍委昨指控，民進黨透過手機訊號監控人民，民進黨則反擊，透過手機信號資料進行大數據分析，「是當前商業市場進行活動調查的基本方法」。對此，國安局長蔡明彥今（29）日表示，政府機關跟電信業者調閱用戶資料，「有非常嚴謹的法律跟行政程序」，該案較可能是涉及到市場分析公司跟電信業者合作的大數據分析。
記者林怡昕／台北報導
陳玉珍昨天直指，王義川在政論節目上說，他們可以用手機訊號的定位去分析立院外的群眾年齡，若民進黨政府真的用電信偵查，檢調必須介入調查；民進黨發言人卓冠廷則表示，透過手機訊號取得人流特性分析，是當前商業市場進行活動調查的基本方法，過去如新北耶誕城、台灣燈會、交通起訖點調查及風景區遊客來源等，都是透過手機信令資料進行大數據分析。
立法院外交及國防委員會今邀請邀請蔡明彥、外交部、大陸委員會報告「第十六屆總統就職後國際暨兩岸情勢發展對我國安之影響」，並備質詢。
蔡明彥於會前接受媒體聯訪表示，政府機關跟電信業者調閱用戶資料，有非常嚴謹的法律跟行政程序，在行政審查上要經過12道程序，同時也要送到高等法院進行裁核，才能調閱相關資料。
蔡明彥指出，該個案國安局並沒有參與，但依照相關人士對外說法，比較可能的是，該案有涉及到市場分析公司跟電信業者合作的大數據分析，假如是這類的商業分析活動，國安局沒有任何評論。