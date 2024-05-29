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法網／球王喬科維奇再度過頭關！連續20年紅土大滿貫首輪不敗紀錄

▲世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）在2024法國網球公開賽歷經逾2個半小時激戰，終以6：4、7 ：6（7：3）、6：4力退地主外卡赫伯特（Pierre-Hugues Herbert），塞爾維亞頭號種子延續紅土大滿貫男單首輪不敗紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）在2024法國網球公開賽歷經逾2個半小時激戰，終以6：4、7 ：6（7：3）、6：4力退地主外卡赫伯特（Pierre-Hugues Herbert），塞爾維亞頭號種子延續紅土大滿貫男單首輪不敗紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）又贏了！喬科維奇在2024法國網球公開賽歷經逾2個半小時激戰，今（29）日以6：4、7 ：6（7：3）、6：4力退地主外卡赫伯特（Pierre-Hugues Herbert），球王喬科維奇延續紅土大滿貫男單首輪不敗紀錄，也朝著衛冕之路邁出第一步。喬科維奇賽後表示：「我不想要太過興奮，不過這是好表現。當然我還可以打得更好，包括在回發球的部分。」

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喬科維奇大紀錄　連續首輪過關紀錄

喬科維奇打得很辛苦，他說：「我認為他（赫伯特）的發球非常好，尤其在第2盤和第3盤。」

喬科維奇認為自己的處境很複雜，因為找不到正確的位置來接發球，所以保持專注非常重要。他說：「如果他贏了第二盤，那麼比賽將會有所不同。」

喬科維奇在第3盤頂住壓力，最後第10局用招牌反手拍接發球逼出賽末點，對手第7次雙發失誤，讓他直落3獲勝，連續20年在法網首輪開胡，第2輪將遭遇西班牙好手巴埃納（Roberto Carballes Baena）。

澳網在男單4強止步的喬科維奇，在法網想要挑戰連霸，成為史上第1位在大滿貫賽贏得25次單打冠軍的球員，他說：「大滿貫賽事就是我每天起床的動力，知道自己必須要去練球，我一直都想著自己能在大滿貫賽有什麼樣的表現。所以現在我來了，希望能再次打到最後。」

▲球王喬科維奇延續紅土大滿貫男單首輪不敗紀錄，也朝著衛冕之路邁出第一步。喬科維奇賽後表示：「我不想要太過興奮，不過這是好表現。當然我還可以打得更好，包括在回發球的部分。」（圖／美聯社／達志影像）
▲球王喬科維奇延續紅土大滿貫男單首輪不敗紀錄，也朝著衛冕之路邁出第一步。喬科維奇賽後表示：「我不想要太過興奮，不過這是好表現。當然我還可以打得更好，包括在回發球的部分。」（圖／美聯社／達志影像）

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