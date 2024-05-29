傳有意合併新光金！中信金最新回應 2家金控早盤股價呈現兩樣情
新光金、台金過去一直傳可能合併，卻遲未有實質進展，現在傳出新光吳家老大、新光金創辦人吳東進在市場上暗中找另一勢力，在被國泰金、富邦金婉拒後，找上對合併新光金有興趣的中信金。對此，中信金今（29）日也有最新回應，強調「「本公司針對市場個案傳聞一概不予評論」。不過，2家金控今日早盤股價呈現兩樣情，中信金盤中跌逾2%，新光金一度漲快2%。
記者顏真真／台北報導
新光金在4月26日董事會通過重啟與台新金合併的評估案，只是台新金遲未見有明確動作，市場認為與新光金身上有新壽增資的問題有關，因此，對於「金金併」相對低調。
不過，台新金董事長吳東亮去年底曾指出，新光人壽2026年要接軌IFRS17號公報及ICS新制，在還未順利接軌之前，不可能談合併。台新金總經理林維俊日前在法說會則說，只要認為是好的，都會樂見、正面，審慎評估併購的機會。
如今，傳出新光吳家老大吳東進想盡快解決此狀況，開始向市場尋求資金，曾向富邦金與國泰金談合併遭婉拒，倒是中信金表達興趣，甚至已經進入內部討論階段，尤其中信大股東辜仲諒才剛回鍋中信金出任董事，若中信金能趁勢吃下新光金，將大舉擴張版圖與地位。
針對合併新光金傳聞，中信金今日回應表示，「本公司針對市場個案傳聞一概不予評論」。不過，新光金在此消息激勵下，今日開高走高，開盤20分鐘成交量逼近3萬張，盤中股價最高來到9.17元，漲近2%，反倒中信金股價一度下探36元，跌逾2%，目前仍跌1.9%左右，來到36.1元。