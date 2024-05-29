影／全隊都在等你！Kleber歸隊後「狀況外」被Doncic、Irving怒吼
NBA季後賽西區決賽第四場，達拉斯獨行俠今（29）日在主場迎戰明尼蘇達灰狼，結果比賽中第二節Maxi Kleber被隊友怒吼，因為他今天才剛傷癒復出回到場上，但他並不夠專注，連主將Luka Doncic、Kyrie Irving都忍不住出口怒吼要他專心，他才回神，不少球迷笑翻，並且以前邁阿密熱火球員Mario Chalmers來比較，因為他過去就是常在場上「恍神」。Maxi Kleber今天回歸球場，他是接替Dereck Lively II的脖子受傷狀況，獲得出賽機會。
記者吳政紘/綜合報導
獨行俠這場打得很辛苦，雖然在主場，但Luka Doncic上半場也可拿到17分，Kyrie Irving上半場只有6分，可說是被鎖住。
但灰狼隊也沒有完全拉開比數，在首節剩下2分50秒時，Doncic一次進攻後和Kyle Anderson發生口角，讓雙方有些肢體接觸，所幸最後衝突並沒有再擴大，首節結束灰狼以27比20領先。
次節開始，Mike Conley先投進三分，但獨行俠這邊在Irving和Dante Exum進球，後續灰狼雖也在Anthony Edwards帶領下維持領先，但同時Towns、Edwards、Gobert全都深陷3次的犯規麻煩，獨行俠再把握機會靠著Doncic打一波8比0的追平攻勢，半場結束雙方戰成49比49平手。